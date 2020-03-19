Больной коронавирусом депутат Рады ответил на обвинения Зеленского

В Верховной раде Украины разгорается скандальная история вокруг народного депутата от группы «Довіра» Сергея Шахова. Народный избранник заразился коронавирусом после поездки на французский курорт Куршевель. Изначально нардеп информацию отрицал, но после огласки в СМИ признался в недуге.
После этого инфицированный парламентарий отправился в изоляцию, однако его имя неожиданно снова оказалось в повестке дня.
18 марта президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что за день до этого персональная карточка Шахова была зарегистрирована для голосований и его коллеги занимались «кнопкодавством».
Глава государства также заявил, что установлен полный список лиц, с которыми Шахов контактировал в последнее время, и все они пройдут быстрый тест на коронавирус.
Узнав об этих обвинениях, Шахов вышел из «карантинного небытия» и в своем Facebook опубликовал видеообращение к президенту. В нем он полностью опроверг обвинения в адрес своих коллег.
Шахов подчеркнул, что ни он, ни его коллеги вместо него не голосовали на заседании.
Кроме того, политик поделился с согражданами своими ощущениям и рассказал о своем самочувствии во время болезни.
Ранее ИА Newstes сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан во время карантина сидеть по домам, читать книги и смотреть фильмы.