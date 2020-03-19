Больной коронавирусом депутат Рады ответил на обвинения Зеленского

В Верховной раде Украины разгорается скандальная история вокруг народного депутата от группы «Довіра» Сергея Шахова. Народный избранник заразился коронавирусом после поездки на французский курорт Куршевель. Изначально нардеп информацию отрицал, но после огласки в СМИ признался в недуге.

После этого инфицированный парламентарий отправился в изоляцию, однако его имя неожиданно снова оказалось в повестке дня.

18 марта президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что за день до этого персональная карточка Шахова была зарегистрирована для голосований и его коллеги занимались «кнопкодавством».

«Не могу не сказать о народном депутате Шахове. К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера, в системе „Рада“ была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги „кнопкодавили“. К сожалению. Но, к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

Глава государства также заявил, что установлен полный список лиц, с которыми Шахов контактировал в последнее время, и все они пройдут быстрый тест на коронавирус.

Узнав об этих обвинениях, Шахов вышел из «карантинного небытия» и в своем Facebook опубликовал видеообращение к президенту. В нем он полностью опроверг обвинения в адрес своих коллег.

«Уважаемый господин президент. В ответ на ваше видеообращение сообщаю вам, что 17 марта я не присутствовал и зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса», — заявил нардеп.

Шахов подчеркнул, что ни он, ни его коллеги вместо него не голосовали на заседании.

«Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня не голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт ВР!», — подчеркнул он.

Кроме того, политик поделился с согражданами своими ощущениям и рассказал о своем самочувствии во время болезни.

«Как видите, со мной все нормально. Пятый день моей болезни показывает, что все-таки не так страшен этот коронавирус», — сказал Шахов.

Ранее ИА Newstes сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан во время карантина сидеть по домам, читать книги и смотреть фильмы.