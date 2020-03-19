Большая эвакуация: в МИД планируют отправку еще нескольких спецрейсов для возврата украинцев домой

Несмотря на успешное возвращение в Украину нескольких десятков наших сограждан, количество украинцев, которые лишены возможности вернуться на Родину из-за рубежа, остается довольно внушительным.

По этой причине в МИД намерены совершить еще несколько рейсов для того, чтобы доставить их в Борисполь.

В частности, планируется совершить два чартерных рейса для того, чтобы забрать украинцев с Кипра.

Об этом говорится в твите посольства Украины в этом островном государстве.

Отмечается, что самолеты отправятся из Ларнаки, а билеты будут продаваться по льготной цене.

«Внимание! МИД, Мининфраструктуры и компания SkyUpAirlines объявляют начало продажи авиабилетов по льготной доступной цене на нерегулярные рейсы. 20 марта рейс запланирован из Ларнаки», — говорится в сообщении.

УВАГА!!! МЗС, Мінінфраструктури і компанія #SkyUpAirlines оголошують початок продажу авіаквитків за пільговою доступною ціною на нерегулярні рейси

20 березня рейс запланований з ЛАРНАКИ https://t.co/Q3XmlGgguZ та офісах #Orthodoxoutravel https://t.co/JhrWurQBy8

— UKR Embassy in CYP (@UkrEmbCy) March 18, 2020

В системе Министерства иностранных дел «Друг» отмечается, что всего состоится два чартерных рейса. Перелет из Ларнаки будет доступен для иностранцев, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине. Билеты уже в продаже.

Кроме того, в течение среды, 18 марта, резко возросло количество украинских граждан, которые Посольство Украины в ФРГ и генеральные консульства зарегистрировали для возвращения домой.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на посла Украины в Германии Андрея Мельника.

«Список нашей дипмиссии, Посольства, увеличился вдвое — до 1100 человек. В целом по ФРГ эта цифра превысила 2,5 тысячи», — сообщил он.

В течение дня удалось договориться об организации двух рейсов из Берлина (аэропорт Тегель) в Киев (аэропорт Борисполь) компании SkyUp: в субботу 21 марта (билеты были мгновенно раскуплены) и в понедельник 23 марта.

Кроме того, дипломаты убедили отечественного перевозчика, МАУ, осуществить рейс из Берлина в субботу 23 марта.

Цены на билеты — в пределах разумного, 169 евро.

Кроме того, Посольство продолжает пробивать возможность железнодорожного сообщения из Берлина или Франкфурта-на-Одере через Польшу.

Самая сложная ситуация сейчас постигла сотни украинских граждан, которые застряли на немецко-польской границе. К сожалению, с польскими властями не удалось договориться об открытии гуманитарного коридора для Украинской, констатировал Мельник.

Он обратился к соотечественникам, в частности автомобилистов, с призывом не ждать немецко-польской границе, а отправиться в четверг через Австрию в австрийско-венгерского пункта пропуска Геґешгалом-Никкельсдорф.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с венгерскими властями о том, что эта граница будет оставаться открытым для украинских граждан с 21.00 по 05.00 часов каждой следующей ночи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за рубежом на карантине находятся 862 гражданина нашей страны, которые также намерены вернуться в Украину.