Большой театр вернул долги Анастасии Волочковой

Многолетние претензии балерины к администрации Большого театра наконец удовлетворены. Анастасия Волочкова судилась со старейшим в России культурным заведением, обвиняя его в присвоении ее доходов за несколько лет.

Волочкова покинула Большой театр еще в начале нулевых после громкого скандала: звезду якобы уволили за то, что она не соответствует физическим параметрам, принятым в балетной среде. Настя возмущается этим, уверяя: единственное, что ее отличало от остальных — высокий рост.

Артистка судилась с театром и наконец-то добилась справедливости.

«В процессе этой войны театр сделал так, что большая моя часть гонораров за исполнение ведущих партий, за зарубежные гастроли так и осели, не дойдя до меня. Театр провернул какую-то аферу с моими деньгами и заблокировал все мои счета: деньги, заработанные за пять лет. В 2003 году я выиграла судебный процесс, доказала, что меня уволили из Большого не потому, что я большая и толстая, а потому что коррупция и деньги начали вмешиваться в репертуарную политику театра. Я помню момент, когда меня с приставами возвращали на рабочее место — мою гримерную комнату. Но после мне не дали станцевать в Большом ни одного спектакля! Я поступала смело, честно и очень открыто, защищая себя. И по закону Большой театр обязан был разблокировать мои счета и вернуть мне заработанные за пять лет деньги. Они этого не сделали по сегодняшний день. Прошло 16 лет! И спустя этот срок сотрудники банка помогли вернуть мои средства», — радостно делится Волочкова.

Напомним, также Анастасия хочет добиться выплаты пенсии от Большого театра и тоже планирует решать этот вопрос в судебном порядке. «Я им говорю: «Люди добрые, отпустите меня, пожалуйста. Я уже не танцую в Большом с 2003 года. Хочу забрать оттуда трудовую книжку, но мне ее не отдают. Мне даже пришлось обратиться к адвокату по поводу пенсии. Из принципа. Знакомые мне сказали, что я, наверное, буду получать копейки, хотя я заслуженная артистка России. Но буду рада любой пенсии, лишь бы ее платили», — рассказывала Волочкова.

В скандале с Большим театром Анастасию поддерживал Николай Цискаридзе, который тоже не очень мирно распрощался с главной балетной сценой страны. Правда, сейчас он считает, что Волочкова растеряла весь былой шарм, и очень переживает за нее. «Все, что касается Насти, — очень большая трагедия. Начинала она как одна из лучших, ярких и выдающихся балерин своего поколения. Просто другое дело, что в дальнейшем очень сложные обстоятельства, очень сложные какие-то человеческие поступки не только ее, но и тех людей, что ее окружали, привели к такому результату. Иногда так бывает, когда вы попадаете в болото и не можете из него выкарабкаться. Я стараюсь не смотреть на то, что сейчас происходит вокруг Насти, потому что очень люблю ее ту», — говорил Николай.

Фото: Legion-Media