Британский музей рассказал, какая находка 2019 года была самой ценной

. В Британском музей заявили, что "редкая" старинная брошка, которую нашли в Норфолке и возраст которой составляет около 1100 лет, стала самым ценным из 1311 предметов, признанных сокровищами и обнаруженных в прошлом году на территории Англии, Уэльса и Северной Ирландии при помощи метоллодетектеров, сообщает The Guardian.

В числе находок золотой браслет бронзового века и монета, с помощью которой удалось узнать больше о римском императоре-узурпаторе Караузии.

По словам Майкла Льюиса, который занимается в Британском музее античным периодом, именно 1100-летняя брошка – самая ценная и редкая прошлогодняя находка.

"Это поразительный пример англосаксонского искусства того времени. Когда ее только обнаружили, нашедший очень удивился: это древнее украшение? Внешне оно больше похоже на предмет викторианской эпохи", - пояснил он.

Брошка создана в англосаксонском стиле того периода. Она украшена растительными мотивами, геометрическими формами и изображениями животных, включая драконов и собак.

"Сзади на ней замочек, и в некотором смысле ее можно носить хоть сегодня, настолько хорошее у нее состояние", - добавил эксперт.