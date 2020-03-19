Бывший судья Новиков прокомментировал открытое письмо судьи Хахалевой к президенту

Недавно «золотая судья» Елена Хахалева в открытом письме обратилась к президенту России Владимиру Путину.

В письме Елена Владимировна попросила президента о том, чтобы он помог объективно разобраться в ситуации, сложившейся вокруг ее имени в медиа пространстве.

Разоблачительные статьи о «золотой судье» регулярно появляются в сети на протяжении уже трех лет. Все это время Хахалева не делала громких заявлений.

Журналисты канала Момент истины попросили бывшего судью Хостинского района г. Сочи Дмитрия Новикова прокомментировать это решение Хахалевой обратиться за помощью к Путину.

К слову сказать, Дмитрий Новиков сам много раз обращался к президенту. При этом, по его словам, судья Хахалева даже посмеивалась над ним за эти обращения.

Видимо, Елена Владимировна, считает он, испугалась того, что осталась у «разбитого корыта».

«Она привыкла держать власть в своих руках. Контролировать краевые СМИ. А тут она оказалась в роли «жертвы». Причем, с ней поступили по тем «законам», которые она сама сформировала на территории Краснодарского края», - отметил Новиков.

Он также сказал, что информация, распространяемая о судье Хахалевой в СМИ, является правдивой. В частности, это касается ее фиктивного образования.

Новиков думает, что Хахалева в данный момент столкнулась с той проблемой, что ей приходится самой принимать все решения по делам, а делать это ей сложно, из-за недостатка нормального юридического образования. К тому же, ранее у нее было несколько помощников, которые ей помогали по работе. Теперь этих помощников у нее «отобрали и новых не дадут».

Поэтому, она и решила написать письмо Путину, чтобы вернуть себе прежнюю власть, которую утратила из-за публикаций в СМИ.