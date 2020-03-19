Цена российской нефти марки Urals опустилась ниже $19 за баррель

Цена российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель, сообщает РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus Media.

Топливо данной марки поставляется в Северо-Западную Европу.

"Стоимость Urals неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии", — пишет Argus.

Brent – она снизилась до 24,88 доллара за баррель. В свою очередь, марка WTI достигла 21 доллара за баррель.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в "Лукойле" предположили, до какого уровня могут упасть цены на нефть.