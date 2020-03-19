Центробанк: мошенники маскируют финансовые пирамиды под онлайн-игры

Вместе с развитием всевозможных онлайн-сервисов мошенники не устают придумывать все новые, более хитрые способы обмана людей.

Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях объяснил, какую новую уловку придумали мошенники для того, чтобы наживаться на доверчивых людях.

Он отметил, что для многих людей социальные сети и различные онлайн-сервисы стали неотъемлемой частью жизни. Все больше людей предпочитают пользоваться различными приложениями для получения каких-либо услуг.

«Мошенники также используют соцсети и социальные сервисы для рекламы своей неблаговидной деятельности», - отметил Валерий Лях.

Он сказал, что в последнее время мошенники стали рекламировать финансовые пирамиды, замаскировав их под онлайн-игры.

Таким способом, мошенники вовлекают молодежь и людей, стремящихся быстро и без особых усилий заработать в сети.

Валерий Лях подчеркнул, что прежде чем включиться в подобную деятельность, нужно просчитать все «за» и «против». Ведь еще никому и никогда не удалось заработать на финансовых пирамидах, кроме их организаторов.