Число зараженных Covid-19 в России за сутки увеличилось на 52 человека

За последние сутки в России еще 52 человека заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 19 марта сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 199.

12 случаев заражения зарегистрированы в Москве, еще пять — в Подмосковье. Среди областей, где зафиксированы случаи инфицирования, — Тульская область и Ставропольский край.

При этом в оперштабе подчеркнули, что на сегодня в стране нет ни одного летального исхода, вызванного пневмонией Covid-19. Причиной смерти 79-летней пациентки в московской инфекционной больнице № 2 стал оторвавшийся тромб.