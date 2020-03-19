Что пишут в Телеграме: 18 марта

Ruposters подготовил обзор основных событий, о которых писали 18 марта популярные Telegram-каналы.

Канал "Красный Сион" написал о смерти писателя и политика Эдуарда Лимонова. Авторы назвали его "вечным изгоем", великим русским писателем, который "искрился талантом самого высокого сорта" и читать которого будут и через 100 лет.

Наверное, среди наших современников не было другого такого политика, писателя, деятеля, так ненавистного правящему классу — и обитателям больших кабинетов, и властителям дум. Всю жизнь его гнали, били, травили, гнобили, лишали партии и колонок в модных журналах. Но Дед каждый раз вставал, отряхивался, шатался, шел дальше.

Канал "Жизнь насекомых" опубликовал своеобразное завещание Лимонова, оставленное летом 2018 года в Twitter. Писатель призвал включить в состав России русскоговорящие области Украины, а также разделить Казахстан с Китаем после смерти Назарбаева.

Канал "Без комментариев" приводит цитату Владимира Жириновского о почившем Лимонове. Лидер ЛДПР вспомнил об их дружбе и заметил, что смерть писателя стала потерей для всей русской культуры.

Бывает, что человек проживает жизнь как спичка. Ярко, но быстро. Бывает, что тлеет десятилетиями, оставаясь в чужой тени. А Лимонов был настоящим факелом. Он был на слуху лет 50, не меньше. Он шокировал и Советский Союз, и Европу, и новую Россию и был в восторге от такого эффекта. Мы были знакомы много лет, я вызволял его из тюрьмы. Но вот Эдуард ушел... Никто этого не ожидал. И это большая утрата для русской культуры, для всех нас.

Канал "Рука рынка" опубликовал инфографику, с помощью которой можно проследить динамику изменения доли нефтегазовых доходов в российском бюджете за последние годы. Согласно прогнозу Минфина, этот параметр будет постепенно снижаться в ближайшей перспективе и к 2022 году достигнет 34%.

Незавидную судьбу бывшего главы ФСИН Александра Реймера, осужденного за хищение средств на покупку электронных браслетов, обрисовал канал "Номенклатура". Экс-чиновник после выхода по УДО рискует стать бездомным из-за действий прокуратуры Москвы, которая ходатайствовала о выселении его детей из служебной квартиры в Люблино и изъятии жилплощади. Кроме того, все активы Реймера, похитившего 2,7 млрд рублей, арестованы.

Канал "Железный занавес" обратил внимание на результаты праймериз Демпартии США в Аризоне, Иллинойсе и Флориде. Там бывший вице-президент Джо Байден с крупным преимуществом обошел своего главного конкурента Берни Сандерса и еще сильнее приблизился к заветной цели — схлестнуться с Дональдом Трампом на президентских выборах.

Жители Крыма за 6 лет с момента вхождения республики в состав РФ не изменили своей позиции по поводу присоединения полуострова, отмечает канал "Социо". Если бы референдум о территориальной принадлежности региона состоялся в ближайшие выходные, подавляющее число крымчан дали бы тот же ответ, что и в марте 2014-го.