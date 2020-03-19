Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд и другие в новом трейлере сериала "Зулейха открывает глаза"

Телеканал "Россия 1" представил в сети новый трейлер своей главной кинопремьеры сезона — многосерийного фильма "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману писательницы Гузели Яхиной. Татарскую крестьянку, ставшую жертвой репрессий 1930-х годов, сыграла актриса Чулпан Хаматова. Вместе с ней над проектом работали Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Елена Шевченко, Роман Мадянов и другие актеры.

Мужа Зулейхи убивают, а ее саму отправляют в Сибирь вместе с тридцатью другими ссыльными. Людей разной веры и разного прошлого объединяют суровые условия жизни в глуши без пищи, крова и теплой одежды. Объединившись, они начинают отстаивать свое право на жизнь.





Гузель Яхина победила в читательском голосовании "Большой книги" и стала лауреатом премии GQ Super Women в 2018 году. Ее роман "Зулейха открывает глаза" был назван одной из самых популярных книг 2010-х годов.

Первый сезон телесериала "Зулейха открывает глаза" будет состоять из восьми серий, но пока неизвестно, когда они выйдут на экраны.





Чулпан Хаматова в сериале "Зулейха открывает глаза"





Юлия Пересильд



