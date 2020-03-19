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Денежный лунный календарь на апрель 2020 года

Денежный лунный календарь на апрель 2020 года

Финансовые вопросы всегда стоят наиболее остро, требуя наискорейшего решения. Денежный лунный календарь поможет вам с решением подобных проблем в апреле 2020 года.

Деньги и удачу можно привлечь силой мысли. Для этого вам совершенно не обязательно надеяться лишь на энергию Луны или звезд, ведь нашу судьбу строят только наши мысли, наша уверенность или ее отсутствие. Доверяйте своим инстинктам и не забывайте про здравый смысл.


1, 2 апреля: начинается месяц не с самой позитивной ноты, потому что растущая Луна в Раке не приносит финансовой удачи. Наоборот, она ее забирает, требуя от нас больше внимательности при расчетах в магазине, заключении сделок и так далее.

3, 4 апреля: на растущей Луне во Льве повышается творческая активность людей. Становится проще принимать важные решения, совершать дорогостоящие приобретения. Главное в такие дни — не сидеть без дела и не забывать прислушиваться к интуиции.

5, 6 апреля: 5 и 6 числа, пока активная Луна будет в Деве, придется работать более внимательно, целеустремленно, а также быть собраннее. Очень важно не забывать про обязанности. Тратить деньги, давать в долг и брать кредиты в эти два дня не желательно.

7, 8 апреля: 7 число — последний день роста лунного диска. Он пройдет в Знаке Весов. Стихия Воздуха поможет в этот день натолкнуться на новые идеи. Больше всего с деньгами и заработками повезет представителям творческих профессий. 8 марта — Полнолуние в том же Знаке. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют в финансовых вопросах слушать не сердце, а разум.


9, 10 апреля: начальная фаза убывания Луны прекрасно сочетается со стихией Воды, представленной таинственным и сильным Скорпионом. В эти два дня можно тратить деньги на себя, на любимых людей и на развлечения, а можно вложиться в ремонт, в покупку недвижимости. Крупные траты лучше совершать именно в это время.

11, 12 апреля: два не самых удачных для финансовой активности дня пройдут под эгидой Стрельца. В эти дни лучше ограничить траты и остерегаться авантюр, обмана, не доверять всем подряд. Семь лучших талисманов на удачу и деньги помогут в разрешении сложных ситуаций.

13, 14 апреля: убывающая Луна в Козероге чувствует себя очень хорошо. Это будет идеальное время для покупок любого масштаба. Также астрологи советуют заниматься юридическими проблемами, планированием дел на будущее.

15, 16 и 17 апреля: убывание Луны в Водолее не лучшим образом сказывается на денежной удаче людей, но в эти три дня ситуация будет больше позитивной, нежели негативной. Стоит остерегаться бездумных трат и побольше фокусироваться на креативных задачах.

18, 19 апреля: это два идеальных дня для развлечений и траты денег на самих себя. Позвольте себе купить что-нибудь приятное, пока Луна убывает в Рыбах. Стихия Воды поможет почувствовать то, что вам необходимо больше всего.

20, 21, 22 апреля: последние три дня убывающей Луны пройдут в Знаке Овна. В эти три дня ожидаются финансовые неурядицы на всех уровнях. Старайтесь дважды считать сдачу и не повышать свои доходы обманом и хитростью. Любые махинации и обман могут обернуться тотальным крахом.


23, 24 апреля: 23 число — Новолуние в Тельце. Это достаточно благоприятное сочетание, при котором можно начинать новые дела на работе и в бизнесе, не боясь их срыва. 24 марта — первый день фазы роста в том же Знаке. Это неблагоприятный для денежных операций день. в который лучше сосредоточиться на заработках, а не на тратах.

25, 26, 27 апреля: рост Луны в Близнецах сулит большую финансовую удачу всем, кто работает в большом коллективе или вынужден по зову долга много общаться с людьми. В такие дни можно заключать важные сделки, соглашения, осуществлять обмен товарами, возвраты, оставлять жалобы и закрывать счета в банке.

28,29 апреля: снова растущая Луна в Раке и снова она ставит палки в колеса, только теперь уже в конце апреля. Эти вторник и среду желательно провести в рабочей обстановке и не перекладывать обязанности и ответственность на других людей.

30 апреля: последний день апреля, согласно лунному календарю, пройдет под управлением Льва и растущей Луны. Денежная удача будет помогать большинству из нас. Главное — не терять веры и не разбрасываться деньгами направо и налево.


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Добавлено: 19 мар 2020 в 11:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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