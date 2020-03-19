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Новости » Блоги » Бизнес » «Digital-printing» – Онлайн типография №1 в Москве

«Digital-printing» – Онлайн типография №1 в Москве

Если вам нужны красочные, яркие, деловые или презентационные визитки, обратитесь в онлайн типографию №1 в Москве «Digital-printing».

На сайте digital-printing.ru представлен огромный ассортимент полиграфической продукции и бесплатных макетов визиток – достаточно только пропечатать текст на карточке и указать тираж. Партия любого объема визиток будет готова в течение нескольких часов.

Типография «Digital-printing» осуществляет свою деятельность на территории Москвы уже более 10 лет и за такой существенный промежуток времени смогла зарекомендовать себя как надежный и проверенный партнер, который всегда предоставляет качественную продукцию по минимальным ценам от изготовителя.

Как самостоятельно сделать визитку?

Для удобства клиентов на сайте типографии «Digital-printing» представлен уникальный современный онлайн-конструктор для создания визитных карточек. Любой желающий может самостоятельно, без какой-либо посторонней помощи или навыков профессионального дизайнера, создать нужный ему макет будущей визитки и отправить его на печать. В конструкторе доступны следующие функции:

  • Печать с одной или двух сторон.
  • Тип и качество бумаги.
  • Использование ламинированной пленки.
  • Сроки изготовления.

Основным преимуществом данного вида услуг является тот факт, что вам не придется даже посещать офис типографии и дополнительно платить за создание макета. Создайте собственный корпоративный стиль буквально в несколько кликов или сделайте себе именную визитку для рекламы перед клиентами.

Как заказать печать визиток?

После того, как вы подобрали готовый макет или самостоятельно создали будущую визитку, необходимо определиться с количеством карточек, которое вам необходимо. Какой-либо средней цифры по количеству заказываемых визиток не существует. Каждый клиент заказывает визитные карточки по своему усмотрению или потребности. Но для начала можно купить небольшой комплект, состоящий из 100 шт., и при необходимости заказать большее количество по тому же макету.

Уделяйте внимание дизайну

Для того чтобы клиенты вас запомнили, следует уделить особое внимание дизайну и оформлению визитки. Можно прибегнуть к проверенным способам «выделиться» среди конкурентов в той или иной сфере, создав уникальный дизайн, например, с тиснением или обрезанными уголками. На помощь всегда придут опытные дизайнеры компании «Digital-printing», которые в онлайн-режиме проведут корректировку вашего макета.

Плотность бумаги и её качество также играют немалое значение. Лучше всего выбирать бумагу с плотностью не менее 400 гр. Но лучше всего распечатать свои фирменные визитки на дизайнерской бумаге с особым фоном или рельефом.


Категория: Блоги / Бизнес

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Добавлено: 19 мар 2020 в 12:33, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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