ДНР закрыла границу для граждан России без регистрации

В ДНР закрыли границу для граждан России, не имеющих регистрации в республике. Об этом 19 марта сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова. Она сообщила, что на горячей линии Погранслужбы ДНР ей лично подтвердили эту информацию.

«Вас не пропустят из РФ в ДНР, если вы гражданин РФ, и у вас нет постоянной или временной регистрации на территории ДНР (оригинал Адресной справки). На вопрос „Каким нормативным документом это регламентировано?“, мне был дан ответ: „Смотрите документы на сайте Главы ДНР“. Но такого документа пока там нет», — написала Селиванова на своей странице в соцсети Вконтакте. Она обратила внимание на то, что в ДНР приезжает много граждан РФ. Например, врачи-хирурги для показательных операций, ученые, представители предприятий для заключения договоров, в том числе на поставку продуктов. «Ждем информацию от официальных лиц ДНР», — отметила Селиванова.

Как сообщало ИА Newstes, ранее в ДНР объявили о закрытии границы с Украиной с 21 марта, мотивировав это тем, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине будет усугубляться, в том числе в связи с массовым возвращением украинских граждан из Италии, Испании, Польши и других европейских государств, где зафиксированы уже тысячи зараженных.

Российская сторона тоже закрывает границу с республикой. Граждане Украины, Белоруссии, ДНР и ЛНР смогут заехать на территорию Донбасса, а вот выехать на территорию России до 1 мая не смогут.