Дрейк оказался на карантине после вечера с зараженным коронавирусом спортсменом

ДрейкФото: @champagnepapi

Рэпер Дрейк решил самоизолироваться после вечеринки с баскетболистом Кевином Дюрантом, у которого через несколько дней после встречи с артистом обнаружили коронавирус. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что музыкант и спортсмен провели вечер в Западном Голливуде более недели назад, Дрейк опубликовал в соцсетях снимки их времяпрепровождения. Позже стало известно, что Дюрант и еще четыре игрока Brooklyn Nets были заражены коронавирусом.

О том, диагностировали ли у артиста заражение коронавирусом, не сообщается. Артист находится в своем особняке в Торонто. Он заявил в соцсетях, что готов оставаться на карантине столько, сколько потребуется.

Ранее 19 марта британская актриса Индира Варма, исполнившая роль Элларии Санд в сериале «Игра престолов», заявила, что заразилась коронавирусом.