Елене Темниковой в Швейцарии вкололи жир из живота в щеки

В прошлом году певица рассказала о проблемах со здоровьем из-за неполадок со щитовидной железой. Однако самое неприятное было то, что заболевание отразилось на ее лице. Исполнительница долгое время не могла избавиться от высыпаний.

34-летняя Елена Темникова рассказала, как ей на самом деле удалось избавиться от рытвин — последствий кожных высыпаний. Певица признавалась, что очень устала бороться со шрамами, поэтому смело решилась на специфическую процедуру. «Мне в Швейцарии порекомендовали взять немного жира из живота, прогнать его через какую-то центрифугу, достать оттуда мои же стволовые клетки и кольнуть в щеки, — вспоминала артистка. — Мне это сделали. Шрамы, может быть, и ушли чуть-чуть, но щеки налились жиром так, будто мне 18 лет. Доктор сказал: «Зато пять лет не будете стареть».

Исполнительница также отметила, что это было единственное вмешательство, которое она себе позволила. «Я очень хотела в одно время убрать, как мне казалось, слишком большой нос. А сейчас я себя очень люблю. Вдруг осенью у меня открылась эта любовь. Хотя раньше я была гораздо стройнее — весила 47 килограммов, сейчас — 54. Но тогда я себя чувствовала толстой, а сейчас — классной. Мне нравится все, даже шрамы», — откровенничала она в YouTube-шоу Agentshow Land.





Ранее Темникова объясняла, что акне появились из-за серьезного заболевания и пережитого стресса, но многие приписывали ей наркотическую зависимость. Якобы воспаления на лице — результат пагубного пристрастия. Сама артистка категорически против подобных заявлений, уверяя, что даже в песнях избегает упоминания запрещенных средств.

«В последние годы меня стало напрягать, что авторы шлют мне песни с какими-то ночными историями, об алкоголе... Сейчас такого в моих текстах нет. Вообще, я бы хотела написать мотивирующую песню. Я, наверное, пережила этот период модных битов и околотусовочной темы», — говорила экс-солистка группы Serebro.

Елена позиционирует себя и как любящая жена. Она признается, что страстно любит избранника — Дмитрия Сергеева. Пара живет в браке уже шесть лет и растит дочь Александру. «Я мужа скрываю, потому что он очень сексуальный. Ой, у него такие плечи и такая талия… — восхищается Темникова. — Секс с ним суперклассный, потому что мы кайфуем. У нас бешеная страсть. Парадокс, но с каждым днем я люблю его все сильнее. Я просто от него фанатею».

Фото: Instagram