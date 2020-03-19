ЕС обвиняет российские медиа в распространении дезинформации о коронавирусе

Государственные российские СМИ, а также прокремлевские медиа ведут масштабную кампанию по дезинформации о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в западных странах. Об этом говорится во внутреннем документе Евросоюза, с которым ознакомилось агентство Reuters.Чиновники ЕС обвиняют российские медиа в распространении недостоверных, противоречивых новостей на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. Главная цель этой кампании, считают в Евросоюзе, – "обострить кризис общественного здравоохранения в западных странах", вызвать панику и посеять недоверие.Как сказано в документе, европейские чиновники зафиксировали около 80 случаев дезинформации с 22 января.Спикер российского президента Дмитрий Песков отверг эти обвинения, заявив, что они необоснованны и "лишены здравого смысла". Он указал, что в отчете "отсутствуют конкретные примеры [фейковых новостей] или ссылки на конкретные СМИ".Европейская служба внешних связей отказалась комментировать отчет.