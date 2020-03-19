Еще четверо пациентов с коронавирусом полностью выздоровели

Еще четырех пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, выписали из столичной инфекционной больницы. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди выздоровевших две женщины и два мужчины. Комплексные лабораторные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Пациенты находятся в хорошем состоянии.

"Сегодня были выписаны еще 4 пациента, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция. Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни", - прокомментировала Анастасия Ракова.

Напомним, на настоящий момент в Москве полностью излечились от коронавируса уже 5 пациентов.