Еврокомиссия покаялась: Мы недооценили коронавирус

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры недооценили опасность эпидемии коронавируса нового типа (Covid-19). Об этом экс-глава Минобороны Германии рассказала в интервью немецкому изданию Bild, опубликованному накануне, 18 марта.

«Думаю, что все мы, кто не является экспертами, с самого начала недооценили коронавирус. Но затем стало ясно, что мы имеем дело с вирусом, борьбой с которым мы будем заняты ещё долгое время», — отметила собеседница Bild.

Она напомнила, что сейчас именно Европа является эпицентром эпидемии. При этом фон дер Ляйен предпочла в интервью не использовать ту же терминологию, которую употребил во время своего обращения к нации 16 марта президент Франции Эмманюэль Макрон. Она не стала называть борьбу с эпидемией коронавируса «войной».

«Лично я бы не стала использовать слово „война“, но я понимаю, чем руководствовался французский президент, так как коронавирус — противник, вызывающий серьёзное беспокойство, — пояснила свою мысль председатель Еврокомиссии. — Мы поняли, что все те меры, которые ещё две или три недели назад казались жёсткими и драконовскими, должны быть приняты прямо сейчас».

Вечером 17 марта стало известно о том, что страны ЕС поддержали предложение о 30-дневном запрете на въезд на территорию Евросоюза. В ночь с 17 на 18 марта первые два случая заболевания коронавирусом были зафиксированы в Черногории — последней европейской стране, где до сих пор не было выявлено случаев заражения.

В минувший вторник, по итогам видеоконференции лидеров ЕС, председатель Европейского совета Шарль Мишель озвучил приоритетные направления борьбы с эпидемией коронавируса на уровне Евросоюза. Главнейшими задачами он назвал ограничение распространения Covid-19, закупки медоборудования, поддержку научных исследований и разработки вакцины, ликвидацию социально-экономических последствий эпидемии. Он упомянул и координацию действий дипломатических представительств стран ЕС в том, что касается эвакуации европейских граждан, находящихся за пределами единой Европы, на родину.

Запланированный на 26 и 27 марта саммит ЕС пройдёт в формате видеоконференции.