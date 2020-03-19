Показать меню
Актуально
Российские ритейлеры отметили затухание ажиотажного спроса Российские ритейлеры отметили затухание ажиотажного спроса на товары Канада запрашивает у России информацию по латышскому Канада запрашивает у России информацию по латышскому легиону «Ваффен СС» Дефицит гречки и туалетной бумаги и удаленка: самые смешные Дефицит гречки и туалетной бумаги и удаленка: самые смешные мемы о коронавирусе В Первоуральске ответчик, избивавший свою жену, зарезал В Первоуральске ответчик, избивавший свою жену, зарезал ее у здания суда Звезда «Дома-2» заразилась коронавирусом Звезда «Дома-2» заразилась коронавирусом Попытки нарушить стабильность в Крыму обречены, заявила Попытки нарушить стабильность в Крыму обречены, заявила Захарова Опрос показал, как крымчане оценивают присоединение к России Опрос показал, как крымчане оценивают присоединение к России США отреагировали на возможность расследования о ветеранах США отреагировали на возможность расследования о ветеранах Латышского легиона СС Новая молдавская коалиция сомнительна, считают в Бухаресте Новая молдавская коалиция сомнительна, считают в Бухаресте Как начать свой бизнес на примере боулинга Как начать свой бизнес на примере боулинга ЦИК планирует рассмотреть в среду передачу мандата депутата ЦИК планирует рассмотреть в среду передачу мандата депутата Баталиной «Евровидение» переносят на следующий год «Евровидение» переносят на следующий год Стало известно, как Меган Маркл борется с коронавирусом в Стало известно, как Меган Маркл борется с коронавирусом в Канаде: "Все ее помощники носят латексные перчатки" Сумма выявленных Счетной палатой нарушений выросла на 14% Сумма выявленных Счетной палатой нарушений выросла на 14%
Новости » Политика » Еврокомиссия покаялась: Мы недооценили коронавирус

Еврокомиссия покаялась: Мы недооценили коронавирус

Еврокомиссия покаялась: Мы недооценили коронавирус

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры недооценили опасность эпидемии коронавируса нового типа (Covid-19). Об этом экс-глава Минобороны Германии рассказала в интервью немецкому изданию Bild, опубликованному накануне, 18 марта.

«Думаю, что все мы, кто не является экспертами, с самого начала недооценили коронавирус. Но затем стало ясно, что мы имеем дело с вирусом, борьбой с которым мы будем заняты ещё долгое время», — отметила собеседница Bild.

Она напомнила, что сейчас именно Европа является эпицентром эпидемии. При этом фон дер Ляйен предпочла в интервью не использовать ту же терминологию, которую употребил во время своего обращения к нации 16 марта президент Франции Эмманюэль Макрон. Она не стала называть борьбу с эпидемией коронавируса «войной».

«Лично я бы не стала использовать слово „война“, но я понимаю, чем руководствовался французский президент, так как коронавирус — противник, вызывающий серьёзное беспокойство, — пояснила свою мысль председатель Еврокомиссии. — Мы поняли, что все те меры, которые ещё две или три недели назад казались жёсткими и драконовскими, должны быть приняты прямо сейчас».

Вечером 17 марта стало известно о том, что страны ЕС поддержали предложение о 30-дневном запрете на въезд на территорию Евросоюза. В ночь с 17 на 18 марта первые два случая заболевания коронавирусом были зафиксированы в Черногории — последней европейской стране, где до сих пор не было выявлено случаев заражения.

В минувший вторник, по итогам видеоконференции лидеров ЕС, председатель Европейского совета Шарль Мишель озвучил приоритетные направления борьбы с эпидемией коронавируса на уровне Евросоюза. Главнейшими задачами он назвал ограничение распространения Covid-19, закупки медоборудования, поддержку научных исследований и разработки вакцины, ликвидацию социально-экономических последствий эпидемии. Он упомянул и координацию действий дипломатических представительств стран ЕС в том, что касается эвакуации европейских граждан, находящихся за пределами единой Европы, на родину.

Запланированный на 26 и 27 марта саммит ЕС пройдёт в формате видеоконференции.


Материалы по теме:

Минобороны Германии призывает ужесточить курс в отношениях с Россией
Макрон предложил «приоритетную» меру борьбы с коронавирусом во Франции
Китай сделал Трампу внушение: Перестаньте называть коронавирус «китайским»
ВОЗ: угроза пандемии коронавируса становится реальной, но ее можно контролировать
Добавлено: 19 мар 2020 в 01:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Российские ритейлеры отметили затухание ажиотажного спроса на товары

Российские ритейлеры отметили затухание ажиотажного спроса на товары

18 мар 12:35Экономика
Российские ритейлеры с вечера вторника отмечают снижение ажиотажного спроса граждан, который возник на фоне коронавируса, заявил председатель президиума Ассоциации компаний далее..
Канада запрашивает у России информацию по латышскому легиону «Ваффен СС»

Канада запрашивает у России информацию по латышскому легиону «Ваффен СС»

18 мар 12:28Политика
Министерство юстиции Канады попросило передать ему информацию о возможном проживании в этой стране бывших участников латышского легиона «Ваффен СС», предположительно причастных к далее..
Дефицит гречки и туалетной бумаги и удаленка: самые смешные мемы о коронавирусе

Дефицит гречки и туалетной бумаги и удаленка: самые смешные мемы о коронавирусе

18 мар 12:21Шоу-бизнес
Даже в самые тяжелые времена юмор всегда помогал немного абстрагироваться от насущных проблем и взглянуть на них под другим углом. Вот и в разгар эпидемии коронавируса люди по далее..
В Первоуральске ответчик, избивавший свою жену, зарезал ее у здания суда

В Первоуральске ответчик, избивавший свою жену, зарезал ее у здания суда

18 мар 12:42Россия
В Первоуральске местный житель Вячеслав Попов, который проходил ответчиком по административному делу о побоях жены, набросился на нее с ножом. Женщина скончалась. Ранения получили далее..
Звезда «Дома-2» заразилась коронавирусом

Звезда «Дома-2» заразилась коронавирусом

18 мар 13:14Главные новости
Анастасия КиушкинаФото: страница Анастасии Киушкиной «ВКонтакте»Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась китайским коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash. Бывшая далее..
Попытки нарушить стабильность в Крыму обречены, заявила Захарова

Попытки нарушить стабильность в Крыму обречены, заявила Захарова

18 мар 12:49Политика
Любые попытки нарушить общественно-политическую стабильность в Крыму заведомо обречены на провал, заявила представитель российского МИД РФ Мария Захарова в своем заявлении о далее..



Лента новостей
Президент России: информация о коронавирусе от органов власти объективна, так будет и впредь

С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату

Россиян предупредили об ответственности за распространение фейков о коронавирусе

ФАС прокомментировала удивление Путина росту цен на бензин

В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом

Мишустин назначил Олега Качанова заместителем главы Минкомсвязи

Пушилин «закрыл» ОРДО. У проживающих в оккупации паника (фото)

Участники Евровидения отреагировали в Сети на отмену конкурса

Курс евро превысил 90 рублей

Полиция будет мониторить публичные закупки и цены на рынке медицинской продукции

Милош Бикович: «Заниматься сексом ради удовольствия – это слабость»

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Эрнст назвал победителя отмененного «Евровидения»

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци отменили свадебный прием в Букингемском дворце из-за

Эксперт: Мы наблюдаем цены 90-х…

Путин пообещал поддержать проведение «Тавриды»

Путин о всероссийском голосовании: на первом плане остаются жизнь и здоровье граждан

"Игра с нулевой суммой". Лавров описал отношение НАТО к России

Назло рекордам. Доллар "пробил" отметку выше 82 рублей на Forex

Голосование по поправкам в Конституцию: без даты, на дому и досрочно

Слуцкий прокомментировал заявления о дезинформации Россией граждан ЕС

Сваха из «Давай поженимся!» установила влияние коронавируса на отношения

Последние новости
Звезду сериала «Кадетство» задержали за избиение врача Звезду сериала «Кадетство» задержали за избиение врача Звезда «Игры престолов» Шон Бин напился и устроил дебош в самолете Звезда «Игры престолов» Шон Бин напился и устроил дебош в самолете Лунный день сегодня 19 марта 2020 года Лунный день сегодня 19 марта 2020 года Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис Кличко ответил, возобновят ли работу метро в Киеве на время карантина Кличко ответил, возобновят ли работу метро в Киеве на время карантина Трамп поблагодарил врачей и медсестер за борьбу с коронавирусом Трамп поблагодарил врачей и медсестер за борьбу с коронавирусом Еврокомиссия покаялась: Мы недооценили коронавирус Еврокомиссия покаялась: Мы недооценили коронавирус Военные инженеры приступили к подрывным работам на реках Южного Урала Военные инженеры приступили к подрывным работам на реках Южного Урала Зеленский договорился с Красным Крестом о поставках оборудования и медикаментов Зеленский договорился с Красным Крестом о поставках оборудования и медикаментов Сенатор призвал Трампа запретить поставки нефти из России и стран ОПЕК Сенатор призвал Трампа запретить поставки нефти из России и стран ОПЕК Певица Бьянка опубликовала в Сети песню о любви во время коронавируса Певица Бьянка опубликовала в Сети песню о любви во время коронавируса
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"