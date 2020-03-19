Европейские проститутки остались без денег из-за коронавируса

Фото: Daniel Karmann / Globallookpress.com

В Нидерландах проститутки в знаменитом квартале Красных фонарей в Амстердаме остались без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Reuters.

Для предотвращения распространения пневмонии, вызванной коронавирусом, власти Нидерландов в воскресенье, 15 марта, приняли решение закрыть все секс-заведения в квартале Красных фонарей. Решение сильно ударило по доходам секс-работниц.

Из-за временного ограничения на работу проститутки в Нидерландах решили организовать краудфандинг для того, чтобы собрать деньги в поддержку наиболее пострадавших от кризиса коллег. К вечеру понедельника они собрали уже 4,4 тысячи евро. Организаторы планируют выдавать по 40 евро тем, кто наиболее остро нуждается в средствах из-за потери клиентов.

Как пояснила представительница Объединения работников секс-индустрии Нидерландов (PROUD), проститутки в сложившейся ситуации наиболее уязвимы, поскольку не имеют гарантированного дохода или оплачиваемого больничного. При этом проституция в стране является легальной, и такие женщины и мужчины платят налоги наравне с другими гражданами.

По данным ООН, в Нидерландах в секс-индустрии работают около 25 тысяч человек, большинство из которых женщины. Однако в организации допускают, что количество проституток может быть выше, поскольку многие работают тайно.

Регулярно мойте руки



Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.



Соблюдайте дистанцию в общественных местах



Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.



Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.



По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот



Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.



Соблюдайте правила респираторной гигиены



При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.



При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью



Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.



Полезные сайты и телефоны:



— сайт стопкоронавирус.рф;



— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;



— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;



— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;



— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);



— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;



— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;



— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения