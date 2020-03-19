ФАС прокомментировала удивление Путина росту цен на бензин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала удивление президента России Владимира Путина росту цен на бензин в стране. Представитель ведомства ответил на заявление президента, произнесенное во время встречи с кабмином. Его слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК.

По словам представителя службы, в ФАС не видят предпосылок для роста розничных и оптовых цен на бензин. Он также добавил, что служба мониторит индикаторы рынка нефтепродуктов и при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства примет необходимые меры.

17 марта сообщалось, что Путин удивился росту цен на бензин в стране. «Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44 процента. Сейчас уж не говорю — цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне», — сказал президент.

Ранее в марте участники ОПЕК и Россия не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти и не продлили действующие ограничения. Это повлекло за собой обрушение цен на нефть и ослабление рубля. Замминистра финансов Алексей Сазанов говорил тогда, что стоимость топлива также не вырастет. Власти объясняют стабильность цен на топливо наличием специального защитного механизма, который позволяет исключить влияние на него резкого роста и падения стоимости нефти.