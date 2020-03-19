Foo Fighters закончили работу над новым альбомом

"Привет, это Дейв.
Помните меня? Парня, который не будет откладывать концерт, даже если его чертова нога отваливается?
Ну… давать концерт в носке, полном сломанных костей, это одно дело, а вот выступать, когда ВАШЕ здоровье и безопасность под угрозой – совсем другое…
Мы чертовски любим вас, ребята. Так что давайте поступим правильно и отложим все это дерьмо. Альбом завершен, и он чертовски потрясающий. Сцена и освещение погружены в фуры, готовые отправиться в путь. В ту же секунду, когда нам разрешат ехать, мы примчимся и все разнесем вдребезги, как всегда и делаем. Обещаю.
А теперь идите и помойте руки", - написал лидер Foo Fighters.
В ближайших планах у Foo Fighters был юбилейный тур в честь выхода дебютного альбома. Музыканты собирались проехаться по тем городам, в которых выступали 25 лет назад. Сейчас все шоу перенесены с апреля на декабрь этого года, некоторые даты уже точно известны, некоторые объявят позднее.
Предыдущий альбом Foo Fighters Concrete and Gold вышел осенью 2017 года. В его записи приняли участие Пол Маккартни, Джастин Тимберлейк и Алисон Моссхарт и другие приглашенные музыканты.