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Новости » Шоу-бизнес » Foo Fighters закончили работу над новым альбомом

Foo Fighters закончили работу над новым альбомом

Foo Fighters закончили работу над новым альбомом
Foo Fighters опубликовали в своем Инстаграме письмо от Дейва Грола поклонникам. В нем он рассказывает, что группа приняла решение отказаться от ближайших выступлений из-за опасности коронавируса. Там же он сообщает, что работа над новым альбомом уже завершена.

"Привет, это Дейв.

Помните меня? Парня, который не будет откладывать концерт, даже если его чертова нога отваливается?

Ну… давать концерт в носке, полном сломанных костей, это одно дело, а вот выступать, когда ВАШЕ здоровье и безопасность под угрозой – совсем другое…

Мы чертовски любим вас, ребята. Так что давайте поступим правильно и отложим все это дерьмо. Альбом завершен, и он чертовски потрясающий. Сцена и освещение погружены в фуры, готовые отправиться в путь. В ту же секунду, когда нам разрешат ехать, мы примчимся и все разнесем вдребезги, как всегда и делаем. Обещаю.

А теперь идите и помойте руки", - написал лидер Foo Fighters.
В ближайших планах у Foo Fighters был юбилейный тур в честь выхода дебютного альбома. Музыканты собирались проехаться по тем городам, в которых выступали 25 лет назад. Сейчас все шоу перенесены с апреля на декабрь этого года, некоторые даты уже точно известны, некоторые объявят позднее.

Предыдущий альбом Foo Fighters Concrete and Gold вышел осенью 2017 года. В его записи приняли участие Пол Маккартни, Джастин Тимберлейк и Алисон Моссхарт и другие приглашенные музыканты.

Категория: Шоу-бизнес / Бизнес / В мире

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Добавлено: 19 мар 2020 в 21:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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