Газета составила «расстрельный список» из противников поправок в Конституцию

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Газета «Завтра» опубликовала на своем сайте статью, которую назвала «Живописный "расстрельный" список». В ней были перечислены люди, выступившие против принятия поправок в Конституцию России.

В публикации говорилось о том, что группа ученых, юристов, журналистов и литераторов составила и подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, обращенное, в частности, к судьям Конституционного суда. Призыв противников принятия поправок был опубликован вечером 15 марта на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Дав характеристику многим из тех, кто оставил свою подпись под обращением, автор статьи в газете пришел к выводу, что это «бесполезняк». «Зря суетились. Но за расширенный списочек — спасибо», — добавил он.

Позже заместитель главного редактора «Завтра» Андрей Фефелов заявил проекту «Подъем», что в названии материала автор иронизирует над перечисленными людьми, но ни к чему не призывает.

«Слово "расстрельный" там в кавычках. Это противоположный смысл. Это ироническая статья, которая говорит о том, что либералы (...) выступили в таком консолидированном ключе в качестве супероппозиционеров», — подчеркнул он. По мнению Фефелова, именно «либералы были локомотивом расстрела патриотов в 1993 году».

«Завтра» — российская газета, выпускается с 1993 года. Издание отличается оппозиционной направленностью, но при этом занимает патриотическую позицию. Главный редактор — писатель и журналист Александр Проханов. Он является руководителем и одним из основных авторов «Завтра» на протяжении всех лет существования издания.