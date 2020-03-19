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Новости » В мире » Греция передала Японии олимпийский огонь Игр-2020

Греция передала Японии олимпийский огонь Игр-2020

Греция передала Японии олимпийский огонь Игр-2020

На Панафинейском стадионе в Афинах состоялась торжественная церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр 2020 года, которые пройдут в Японии. Об этом пишет RT.

Передача огня впервые прошла без зрителей, гостей и журналистов в связи с угрозой распространения коронавируса. Ранее из-за этого же в Греции была отменена эстафета олимпийского пламени. Также был ограничен доступ гостей на церемонию зажжения.

XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года. В оргкомитете уже заявили, что не планируют отменять соревнования из-за пандемии коронавируса COVID-2019. Эту информацию подтверждала и губернатор Токио.


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Добавлено: 19 мар 2020 в 15:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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