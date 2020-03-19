Химики-аналитики пришли на помощь судебным энтомологам

Личинки мух, живущие в мертвых телах, давно используются криминалистами для определения времени и обстоятельств смерти человека. Но поскольку существует целый ряд видов этих мух, у которых циклы развития занимают разное время, важной задачей становится правильное их определение. Новый метод решения этой задачи предложили химики.

Даже опытные специалисты по судебной энтомологии не всегда могут уверенно определить вид мухи по ее личинке, для некоторых видов это сделать невозможно и приходится ждать, пока из личинок вырастут взрослые мухи, опознать которых гораздо легче. Но в условиях расследования на это уходит слишком много драгоценного времени. Определять виды мух по ДНК пока тоже невозможно, так как геномы многих видов остаются неисследованными.

Группа химиков из Университета штата Нью-Йорк, которую возглавляет Раби Муса (Rabi A. Musah), изобрела принципиально новый подход к определению личинок. Они получали данные о молекулярном составе личинок при помощи высокоточной масс-спектроскопии и установили, что разные виды мух отличаются по этой характеристике. В эксперименте они при помощи своего метода сумели опознать смешанных личинок шести видов мух: Calliphora vicina, Chrysomya rufifacies, Lucilia coeruleiviridis, L. sericata, Phormia regina и Phoridae.

Новый метод описан в журнале Analytical Chemistry.