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Иран признал смерть одного человека от коронавируса каждые десять минут. С такими данными статистики выступил представитель министерства здравоохранения страны Киянуш Джаханпур, передает агентство IRNA.

Кроме того, около 50 иранцев заражаются вирусом за один час. Чиновник призвал людей оставаться дома, что становится особенно актуально в преддверии Новруза 21 марта — персидского Нового года. Кроме того, известно, что президент Ирана Хасан Рухани подписал указ о закрытии торговых центров, магазинов и мест массового скопления людей.

По последним данным, число погибших из-за коронавируса достигло 9318, общее число случаев заражения составило 223 тысячи, из них выздоровели 85 тысяч человек. Иран занимает третье место по числу зараженных (18 407) после Китая (81 155) и Италии (35 713).

Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.