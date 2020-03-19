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Новости » Политика » Израильская армия разворачивает «Луч света» против коронавируса

Израильская армия разворачивает «Луч света» против коронавируса

Израильская армия разворачивает «Луч света» против коронавируса

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активно готовится к борьбе с коронавирусом нового типа (Covid-19) среди военнослужащих страны. Как стало известно сегодня, 19 марта, в рамках спецоперации «Керен ор» («Луч света») в Ашкелоне развёрнут полевой госпиталь для инфицированных солдат и офицеров ЦАХАЛа, сообщает новостной портал Ynet.

Больничный комплекс на 500 коек создаётся на базе отдыха, построенной Объединением помощи военнослужащим Израиля. Там предполагается размещать заболевших, состояние которых квалифицировано как лёгкое.

На закупку оборудования и материалов, необходимых для борьбы с возможной вспышкой коронавируса в рядах вооружённых силах выделены десятки миллионов шекелей. По словам высокопоставленного офицера Управления снабжения и логистики ЦАХАЛа, закуплено более миллиона различных товаров. Объёмы подготовки напоминают те, что были во время военной операции «Нерушимая скала» в секторе Газа в июле—августе 2014 года.

Личные защитные комплекты на случай заражения коронавирусом, которые будут получать больные военнослужащие по мере необходимости, содержат термометр, жаропонижающие препараты и принадлежности для мониторинга общего состояния. Помимо этого в лечебном центре будут созданы запасы всего необходимого для обследований и обеспечения безопасности заражённых и медперсонала.

В медсанчасти на всех базах Армии обороны Израиля отправлены сотни комплектов для медиков. В наборе — упаковки одноразовых перчаток, специальные дыхательные маски, защитные очки, средства для дезинфекции и обработки поверхностей, комбинезоны для персонала.

Общее число заболевших среди военнослужащих ЦАХАЛа в настоящее время составляет 9 человек. Военно-медицинская служба проводит тщательное эпидемиологическое расследование и выясняет круг контактов, маршруты передвижения заразившихся солдат и офицеров.

Согласно последним данным Минздрава Израиля, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 529, из них 96 — выявлены только за минувшие сутки. Состояние шести больных оценивается как тяжёлое, 13 — средней степени тяжести, остальных — как лёгкое. Двенадцать человек объявлены выздоровевшими.


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Добавлено: 19 мар 2020 в 16:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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