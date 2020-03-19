Ярослав Богданов: Мишустин показал пример оперативной работы властей, введя мораторий для бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился отсрочить налоговые платежи и арендную плату для предприятий малого и среднего бизнеса. Правительство пошло на этот шаг, понимая, в какое положение поставила эпидемия коронавируса представителей этой ниши предпринимательства.

На заседании кабмина РФ речь шла о всех отраслях экономики, но особое внимание Михаил Мишустин призвал уделить именно среднему и малому бизнесу, передает ТАСС.





Введенная отсрочка будет действовать три месяца, начиная с марта. Предприниматели получили возможность отложить срочные платежи - в налоговую службу и за найм государственного и муниципального имущества, если такие договоры имеют место. Расширены программы льготного кредитования и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам ранее выданных кредитов.

Председатель совета Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов уверен, что Михаил Мишустин, пойдя на этот шаг, продемонстрировал функциональность власти и умение дать адекватную реакцию на предлагаемые обстоятельства.





Ранее ИА Внешнеэкономические связи приводило мнение Ярослава Богданова о том, что Михаил Мишустин приступил к выполнению основной задачи, поставленной перед ним Кремлем.