Ярослав Богданов: удар коронавируса по рынку труда обозначил нехватку механизмов регулирования

Коронавирус стал предметом для изучения не только вирусологов, но и экспертов социально-экономической сферы. Разрушительное влияние COVID-19 на мировую экономику начинает принимать отчетливые формы глобальной рецессии.

Лихорадит уже не только Китай и Европу. В последней, к слову, не осталось стран, не задетых пандемией - континент уже превосходит материковый Китай по количеству подтвержденных случаев заболевания и смертей от коронавируса.

Международная организация труда (МОТ) разработала ряд сценариев воздействия коронавируса на экономику, оценив рост безработицы во всем мире на уровне от 5,3 млн до 24,7 млн человек.

МОТ заявила, что пандемия COVID-19 может спровоцировать глобальный экономический кризис, если правительства не будут действовать быстро, чтобы защитить рынки от ее воздействия.

В схватку с COVID-19 вступили все континенты. Если не с вирусом, как таковым, то с его уже существующими последствиями. На повестку дня вышел вопрос безработицы.





Массовые сокращения рабочих мест вырисовываются по мере того, как правительства обращаются к мерам жесткой экономии, чтобы справиться с нехваткой доходов. В Конго, например, уже начинают ощущать разрушительное воздействие коронавируса.

Закрытие экспорта в Европу оставило без работы отели, клубы и туристический сектор. Кенийская Ассоциация промышленников подсчитала, что 16,7% из более чем 800 ее членов рассматривают вопрос о сокращении штата сотрудников.





США напрямую столкнулись с ростом безработицы. Только в штате Огайо более 48 000 человек подали заявки на пособие по безработице в течение первых двух дней этой недели.

Число безработных растет по всей территории США после того, как правительственные чиновники приказали миллионам рабочих и студентов оставаться дома в качестве меры предосторожности.

Штаты не готовы к рецессии, людям трудно получить льготы, которых и так недостаточно,- сказал Мишель Эвермор, старший аналитик по вопросам политики в национальном проекте по трудовому праву

Говоря об угрозе рецессии, имеет смысл вспомнить факт, что последняя рецессия привела к неплатежеспособности целевых фондов по безработице в 35 штатах Америки.





Австралийское бюро статистики опубликовало свои последние данные сегодня, 19 марта. Цифры говорят о том, что австралийская экономика находится в слабом состоянии с довольно умеренными показателями на рынке труда.

Австралийский рынок занятости находится на значительном расстоянии от полной загруженности и это расстояние увеличивается. Эксперты напоминают, что коронавирус уже пришел на континент и самое время задуматься о финансовом стимулировании. Однако правительство страны заняло выжидательную позицию, что чревато серьезными последствиями.





Значительный ущерб несут авиаперевозчики. Закрытие границ и отмена полетов больно ударила по сотрудникам именно этой сферы - уже пошла волна сокращений. Накануне, 18 марта власти в Европе поспешили согласовать шаги по спасению перевозчиков на фоне падения пассажиропотока.

Число компаний, заявивших о массовых сокращениях, растет. Так, одним из последних прозвучало сообщение финского производителя шин Nokian Tyres - компания увольняет до 1630 сотрудников в Финляндии из-за вспышки коронавируса.

Общемировые финансовые и экономические последствия пандемии COVID-19 имеют явный негативный оттенок. Нынешняя ситуация существенно отличается от типичной рецессии. Немедленное закрытие ресторанов и баров, отмена всех спортивных мероприятий, запрет на массовые собрания даже небольшого количества людей и другие меры оказывают воздействие, которое является более глубоким и быстрым, чем типичная рецессия.

Обычно, рецессия - это долгосрочное явление.Но уже сейчас аналитики говорят о том, что чистый эффект от повышения уровня безработицы с 5 до 10% приведет к увеличению долгосрочной безработицы с 14,7 до 16 - 17,1%.

Отзвуки пандемии коронавируса будут долго звучать, как угроза безработицы. МОТ, в лице генерального директора Гая Райдера, заявляет о том, что коронавирус - это не только кризис системы здравоохранения, но и серьезный кризис на рынке труда и “экономический кризис, оказывающий огромное влияние на людей”.





Того же мнения придерживается председатель совета Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов. Эксперт уверен, что миру не хватает механизмов для регулирования в сфере глобальной безопасности.





Когда речь идет о глобальной безопасности жизнедеятельности, у мирового сообщества нет права оставаться один на один с брошенным вызовом, считает эксперт. Бушующая эпидемия коронавируса лишь отчетливо подчеркнула изъяны мировых институтов регулирования, которые лишены возможности дать консолидированный отпор угрозе подобного масштаба.