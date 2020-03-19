Ярослав Нилов попросит правительство отменить плату за парковку в связи с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил о намерении направить правительству и координационному штабу запрос с просьбой снизить или отменить плату за парковку в связи с коронавирусом, передает «Интерфакс».

Таким образом он прокомментировал предложение замруководителя думской фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова обратиться к властям всех уровней с просьбой ввести мораторий либо значительно снизить плату за парковку с тем, чтобы граждане гарантированно пользовались своими автомобилями и не рисковали заразиться в общественном транспорте.

Ранее в марте Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала не ездить в общественном транспорте, чтобы снизить риски заражения.

12 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой в письме к мэру Москвы Сергею Собянину призвал в целях профилактики распространения коронавируса временно сделать городские парковки бесплатными или снизить их стоимость. Аналогичное предложение градоначальнику позднее направил первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

В настоящее время стоимость парковки в Москве варьируется от 40 до 380 рублей.