Эффективный препарат от коронавируса нашли китайские медики

Китайские медики провели испытания противогриппозного лекарства «Авиган» (другое название «Фавипиравир»). Препарат тестировался на эффективность для лечения коронавирусной инфекции и показал положительный результат.

Клинические испытания лекарства прошли в городах Ухань и Шэньчжэнь, в них приняли участие 320 пациентов. После применения препарата у больных в среднем за два с половиной дня нормализовалась температура, а через четыре с половиной дня прошел кашель. У пациентов, не принимающих «Авиган», процесс выздоровления шел значительно медленнее.

По словам главы Национального центра по развитию биотехнологии Чжан Синьмина, у испытуемых повторный тест на коронавирус уже через 4 дня показал отрицательный результат. Люди, которые не принимали лекарство, получили отрицательный результат только через 11 дней, сообщает РИА Новости.

Медики отметили, что это средство безопасно, оно способствует улучшению состояния легких примерно у 91% пациентов.