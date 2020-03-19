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Экскурсия на остров Джеймса Бонда

Считаете, что уже видели самые экзотические места в мире? А как насчет экскурсии на Пхукета с посещением настоящего острова Джеймса Бонда? Не упустите уникальную возможность побывать в местах съемки культового фильма!

Пхукет в Таиланде

Остров Джеймса Бонда располагается на Пхукете, самом сердце туристической инфраструктуры Таиланда. Уникальная экскурсия включает в себя посещение семи островов, прогулки по живописным лагунам на настоящих каноэ, а также купание в открытом океане.

Кроме осмотра природных достопримечательностей, туристам будет предложено посетить красивейшие пляжи, отдохнуть в комфортабельных отелях и перекусить в шикарных ресторанах. Для более активного отдыха также предусмотрено посещение самых крутых ночных клубов!

Интернет-магазин туристических услуг

Все вышеперечисленное любой желающий может заказать в интернет-магазине туристических услуг «Phuket Cheap Tour». Компания осуществляет свою деятельность по организации путешествий на Пхукет уже более 15 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя как надежного туроператора, предоставляющего отдых и лучший досуг на территории Таиланда.

Экзотические острова, настоящие каноэ, уникальная тайская культура, морские прогулки и живописные пляжи. Всё это можно будет увидеть в заливе Пханг Нга, острова которого отличаются поистине фантастической красотой. Здесь можно будет насладиться видами настоящих природных памятников, которые скрыты от постороннего взгляда в пещерах, гротах и мангровых лагунах.

Программа экскурсии на острова Джеймса Бонда

Экскурсия на острова Джеймса Бонда, как правило, занимает двое суток. В редких случаях программу могут сократить с целью обеспечения безопасности туристов в результате резкого изменения погодных условий. После нормализации погоды экскурсия будет продолжена. Все желающие смогут покупаться в открытом море, покататься на современных спидботах или классических каноэ. Детям до 4 лет (при обязательном сопровождении взрослого) не нужно покупать билет на экскурсию.

Больше информации об организации туристической поездки на остров Джеймса Бонда вы сможете найти на официальном сайте агентства «Phuket Cheap Tour» по адресу phuket-cheap-tour.ru.


Категория: Блоги / Бизнес

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Добавлено: 19 мар 2020 в 08:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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