Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган в интервью порталу Ura.ru призвал покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене.

"Отбить девальвацию можно только купив на длительный срок хорошие рублевые акции отечественных компаний", — заявил он.

По словам специалиста, сейчас ценные бумаги опустились до минимальных значений на мировых рынках, однако через год или два они могут вырасти в цене. При этом он обратил внимание на возможные риски.