Эксперт оценил возможные сроки карантина по коронавирусу в мире

Карантин по новому типу коронавирусной инфекции в мире не будет длиться "годами и десятилетиями", хотя текущая эпидемическая ситуация может сохраниться в течение полугода, считает кандидат биологических наук, профессор кафедры микробиологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Алексей Потехин.

"Вирус SARS-CoV-2, к сожалению, более заразный, чем грипп, но менее заразный, чем свинка или краснуха, не говоря о кори. Важно подчеркнуть, что коронавирус вообще не похож на вирус гриппа, и поэтому он не будет держать человечество в карантинах годами и десятилетиями", - сказал Потехин, слова которого приводит пресс-служба вуза.