Эксперт: в этом сезоне контроль за клещами будет усилен

По мере потепления в стране начинают просыпаться клещи — в этом году внимание к этому процессу будет повышенным, сказал Nation News доктор медицинских наук Борис Ревич.

Он отметил, что из-за аномально тёплой зимы насекомые просыпаются во всех частях страны, в том числе и в северных. «Однако из-за ситуации с распространением коронавируса санитарно-эпидемиологические службы настолько встряхнулись, что, я полагаю, будет усилен контроль и за клещами», — сказал эксперт. По его мнению, температурные рекорды в этом сезоне способствуют тому, что вскоре в лесах может появиться большое количество паразитов. При этом чем теплее будет погода, тем выше риск быть укушенным клещом, отметил он.

Пик сезона может прийтись на март — в это время лучше всего применять специальные аэрозоли против насекомых.

Инфекции, переносимые клещами, могут иметь различный характер — в том числе вирусный и микробный, при этом все виды представляют серьёзную опасность для здоровья.