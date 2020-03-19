Эминем назвал победителя своего челленджа по скорости чтения рэпа

. Американский рэпер и продюсер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) назвал победителя сетевого флешмоба #GodzillaChallenge, запущенного в конце февраля. Его смысл состоял в том, чтобы попробовать обогнать исполнителя по скорости чтения фрагмента из трека Godzilla, сообщает NME.

Лучше всех с задачей справился пользователь с ником JackSherlock1. На видео, которое разместил в Инстаграме музыкант, он без труда произносит слова из трека и одновременно демонстрирует коллекцию товаров с Эминемом.

"А вот и наш победитель", — написал рэпер.

В треке Godzilla Эминем произносит 224 слова всего за 31 секунду. Пока неизвестно, удалось ли JackSherlock1 побить этот рекорд.