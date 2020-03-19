Энергетика позитива: как смех исцеляет от недугов и отводит неудачи

Многие с самого детства слышали фразу о том, что чем больше смеешься, тем дольше проживешь. В этих словах есть огромная доля правды, поэтому пришло время узнать, как работает смех и почему он обладает целебными свойствами.

Существует семь правил обретения счастья. Без смеха и позитива эти правила не будут работать в полную силу. Магическая сила смеха и улыбки делает наши духовные поиски более результативными. Как говорит одна буддийская мудрость, «смеющийся человек никогда не сделает ничего плохого для себя или для окружающих».

Смех — источник позитивной энергии

Когда мы думаем о чем-то хорошем, мы автоматически приносим в свою жизнь позитивную энергетику. Открывается связь нашего биополя с центром изобилия Вселенной. Мироздание делает нам подарки, когда мы мыслим позитивно.

Когда человек смеется, эта связь укрепляется в сотни раз сильнее. Наша аура в моменты, когда мы смеемся, усиливается. Если бы можно было ее увидеть, то это было бы схоже с ослепительным светом.

Когда у нас сильное энергетическое поле, активизируются чакры, энергообмен начинает работать более интенсивно. Эксперты сайта dailyhoro.ru утверждают, что это позволяет обходить неудачи стороной.

Смех как лекарство от болезней и недугов

Не только специалисты в области биоэнергетики, но и эксперты в обычной науке уверены в том, что смех полезен. Исследования показывают, что смех исцеляет от переживаний, снижает выработку кортизола — гормона стресса. Во время смеха учащается пульс, более интенсивно начинает работать сердце. Когда мы смеемся, работает очень много мышц, снижается уровень холестерина. Смех даже лечит головные боли.

Исцеления происходят из-за всплеска позитива. Если человек смеется, значит, он не думает о нехороших вещах, а наши мысли — это источник всего, что нас окружает. Почти сто процентов того, что происходит с нами или вокруг нас, рождается сначала у нас в голове. Смех полностью очищает сознание от отрицательных мыслей. Пусть это происходит относительно непродолжительное время, но этого может хватить для того, чтобы человек смог почувствовать позитивные изменения.

Старайтесь смеяться чаще. Окружайте себя для этого людьми, которые имеют схожее чувство юмора, приводят вас в состояние позитива. Очень действенными являются наши воспоминания. Вспомните какой-нибудь момент из жизни, когда вы очень сильно смеялись. Велика вероятность того, что вы поднимите себе настроение и усилите энергетическое поле в два счета.