Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь

Телеведущая и актриса поделилась размышлениями о социальных сетях. По ее мнению, Instagram — всего лишь искаженное отражение реальности, в котором есть место только успеху. Однако мало кто вспоминает, что за кадром человек может быть несчастным.

46-летняя Юлия Высоцкая много путешествует по миру, снимается в кино, участвует в телепроектах и пишет книги. Успехи в карьере ничуть не мешают ей строить гармоничные отношения с супругом — Андреем Кончаловским. Кадрами счастливой жизни актриса активно делится в Instagram, а также ведет собственный блог на YouTube. Однако звезда предупреждает, что не стоит верить красивой картинке.

«Получаю очень похожие комментарии, которые были в самом начале съемок «Едим дома» — почему вы не моете руки? То есть человек автоматически забывает, что снимается программа, есть монтаж, и мытье рук в кадр просто не входит. Но люди, которые смотрят на фото в Instagram воспринимают все буквально. К примеру, вчера я выложила фотографию из Неаполя, которая собрала невероятное количество лайков. Мне показалось, что она действительно соответствует моему состоянию, но она не буквальная. Она — метафора. В этом большая часть иллюзии».





Телеведущая также отметила, что ей вовсе не импонирует постоянно находится в режиме «онлайн». Личные переживания артистка предпочитает оставлять за кадром. «Многие, когда смотрят на глянцевую жизнь, как кто-то без конца отдыхает на островах — такой красивый, сияющий, шампанское льется рекой, вокруг бесконечный успех и счастье, то забывают, что все эти люди тоже испытывают моменты отчаяния, бессонницы, грусти, переживаний. Просто соцсети нам об этом не говорят», — делилась она в YouTube-проекте «Мне это нравится!»





Напомним, что актриса уже много лет борется за жизнь дочери Марии, которая попала в аварию и впала в кому. Иностранные врачи говорили родителям о безнадежном состоянии девушки, однако те стараются не опускать руки. «У Виктора Франкла главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — говорил Кончаловский.

В январе чету заставил потревожиться 16-летний сын Петр. Мальчик не пришел ночевать и перестал выходить на связь. В итоге супруги были вынуждены объявить его в розыск. К счастью, звездный наследник нашелся в гостевом домике, расположенном на семейном участке. Петр просто уснул после бурной вечеринки с друзьями.

Фото: Legion-Media, Instagram