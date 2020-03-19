К 90-летию Бориса Ельцина снимут сериал «Сердечный приступ»

Кинокомпания «Вейк Ап Продакшн» готовится к съемкам сериала о Борисе Ельцине, под названием «Сердечный приступ». Сериал состоит из одного сезона, в каждом сезоне восемь часовых фильмов. Название сериала обыгрывает избрание Ельцина президентом России в июне 1996 года, после которых тяжелобольной глава российского государства слег со вторым инфарктом, а несколько месяцев спустя перенес тяжелую операцию на сердце.

Руководит «Вейк Ап Продакшн» — бывший главный редактор телекомпании «Дождь» Михаил Зыгарь. В сентябре в книжных магазинах должна появиться книга Зыгаря о Ельцине «Сердечный приступ». Фильм — художественная экранизация книги, Зыгарь — автор сценария к фильму.

«Когда я пишу свои книги, я с самого начала представляю, как они будут выглядеть в качестве сериалов. Поэтому я очень рад возможности превратить свою новую книгу в художественный сериал», — цитирует Зыгаря сайт онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD», который вместе с «Вейк Ап Продакшн» работает над сериалом.

«Кинопоиск HD» будет осуществлять показ сериала. Дата начала показа — середина 2021 года. Судя по дате, создатели фильма приурочат ленту к 90-летию со дня рождения Ельцина, который родился 1 февраля 1931 года. Через 60 лет, 12 июня 1991 года, Ельцин был избран президентом России. В августе того же года Ельцин политически переиграл ГКЧП и президента СССР Михаила Горбачева, ускорив процесс распада СССР. 5 декабря 1991 года Ельцин в Беловежской Пуще подписал печально известные «Беловежские соглашения». Дата запуска сериала о Ельцине приходится на тридцатилетний юбилей того, что президент России Владимир Путин назвал «величайшей геополитической катастрофой XX века».

Заявлено, что в фильме будут представлены не только Ельцин и его ближний круг, но и политические противники первого президента России. Продюсер сериала — Нателла Крапивина, больше известная как продюсер украинской поп-певицы Светланы Лободы и автор клипов группы «Ночные снайперы». Креативный продюсер — Дмитрий Нелидов, известный по фильмам «Адмиралъ», «Грозовые ворота», «Последний министр». Кто в «Сердечном приступе» сыграет главную роль, пока держится в секрете.

Судя по отзывам коллег Зыгаря, «лихие девяностые» в картине предстанут как увлекательный нон-фикшн, жанр, когда показываются реальные события с вкраплениями художественного вымысла.

«Сейчас многие российские авторы переосмысляют события 1990-х годов, в которые уже трудно поверить. Михаил Зыгарь умеет рассказывать историю нашей страны так, будто это увлекательный роман», — говорит директор по контенту «Кинопоиск HD» Ольга Филипук.