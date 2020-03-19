К российским экскурсоводам собираются предъявить новые требования

Экскурсии на российских туристических маршрутах смогут вести только граждане РФ с образованием не ниже среднего профессионального, знаниями в области, о которой будут рассказывать, и получившие аттестат в региональном органе власти, отвечающем за туризм. Такой правительственный законопроект порекомендовали принять в первом чтении на заседании Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи 19 марта.

«Согласно законопроекту, экскурсоводы и гиды-переводчики должны быть не только высокопрофессиональными специалистами в своей области, но и иметь глубокие знания о регионе, его исторических и культурных особенностях. Услуги экскурсоводов и гидов-переводчиков должны оказываться гражданами России. Также предлагается наделить органы государственной власти субъектов полномочиями по их аттестации», — сказал председатель Комитета Михаил Дегтярев.

По законопроекту экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристских маршрутах в России могут быть только граждане РФ. Гиды-иностранцы смогут работать только на конкретных объектах показа, если заключат с их владельцем договор, а также экскурсоводы, которые проводят бесплатные экскурсии на объектах показа или работают в религиозных организациях.

Все экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники будут обязаны пройти аттестацию. Порядок и критерии аттестации установит Ростуризм, а проводить её станут региональные органы, отвечающие за сферу туризма, например, региональное Минкультуры. Они создадут специальные аттестационные комиссии, в которых не менее двух третей участников должны составлять представители профессиональных сообществ туроператоров, турагентств, экскурсоводов, учреждений культуры и так далее.

Соискатель должен будет иметь образование не ниже среднего профессионального, дополнительное образование по профилю, если специальных предметов не было в вузе или колледже, знать язык, на котором предполагается вести экскурсии.

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