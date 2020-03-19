Как приготовить Булочки бриошь

Булочки бриошь – это вид французского хлеба, выпекаемый в виде характерных рулетов, образованных путем соединения двух шариков из теста: меньшего и большего диаметра.

Употребляют этот вид выпечки в пищу как обычный хлеб, но лучше всего булочки подходят для завтрака, особенно, если эта выпечка свежая и ароматная, только из духовки, намазав на хлеб слегка подслаженное сливочное масло. Если вы не знаете, как готовить пушистые и нежные булочки, на сайте «Гранд Кулинар» grandkulinar.ru представлен подробный рецепт с комментариями и фотографиями на всех этапах приготовления.

Какие ингредиенты понадобятся для приготовления булочек бриошь?

Вот список необходимого количества продуктов для приготовления одной порции хлеба, состоящий из двух булочек:

375 г пшеничной хлебной муки.

50 г сахара для выпечки (лучше использовать коричневый тростниковый).

7 г (пакетик) сухих дрожжей или 14 г свежих дрожжей.

1 чайная ложка соли.

100 мл молока.

3 яйца (+ еще 1 яйцо для смазки).

175 г сливочного масла, растопленного при комнатной температуре.

Процесс приготовления

Смешайте пшеничную муку с сухими дрожжами, не давая настояться. Добавить в полученную смесь остальные ингредиенты (кроме сливочного масла) и хорошо вымесить, чтобы получилось гибкое, податливое и мягкое тесто. Добавить сливочное масло и продолжить замешивать. Готовое тесто положить на блюдо, накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить в холодильнике на ночь.

Возьмите небольшие прямоугольные или овальные формочки (10*20 см, не более), смажьте маслом и посыпьте пшеничной мукой. Выньте тесто из холодильника, разделите на 16 равных маленьких шаров. Разложите их в формочки в два ряда, пока они не заполнят весь объем, то есть, по 8 шариков на форму.

Теперь переходим к самому процессу выпечки, но до этого тесту нужно дать подняться – снова накрываем формы пленкой и ставим в теплое место примерно на 3 часа. За это время тесто должно увеличиться в объеме минимум в два раза. Перед подачей теста в духовку, смазываем поверхность взбитым яйцом. Выпекать при температуре 180ºC около 20 минут.

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