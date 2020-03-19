Катя Гордон посещала курсы анонимных алкоголиков

Скандальный адвокат не скрывает страсти к хорошему вину и даже проходила курсы сомелье, чтобы лучше разбираться в любимом напитке. Было время, когда Катя Гордон считала себя зависимой от спиртного.

Сегодня бизнесвумен всерьез мечтает заняться деятельностью, связанной с продажей горячительных напитков. «На старости лет хотела бы открыть винный бутик. Честно! Прямо вижу себя в этом контексте. Изучаю винные районы и отношусь к этому как к искусству. Не могу выпить говна. Потихоньку разбираюсь в этом — мое хобби. Конечно, это не происходит каждый день, но люблю приглашать друзей на винные вечеринки», — призналась 39-летняя Екатерина.

Когда-то столь явная психологическая зависимость от спиртного пугала женщину. Она даже обращалась в клуб анонимных алкоголиков.

«Есть бесплатные курсы. Я как-то после съемки пришла вся расфуфыренная в этот бомжатник, многие подумали, мол, мужа пришла искать. Тогда меня никто не знал, это сейчас узнают. Позже перестала ходить, так как я не алкоголик. Есть люди, которым реально нужна помощь», — продолжила Катя.

Это не все скелеты в шкафу звездного адвоката. Так, в тусовке не раз с жаром обсуждали любовные похождения Гордон. Блондинка не отрицает, что нравится противоположному полу. «Несмотря на то, что меня считали свалкой органов, я нравлюсь мужикам», — отметила Гордон. Она открыто говорит, что у нее было много романов.

«Какое-то время мы кокетничали с рэпером ST, но он не был женат, — заверила Катя на шоу «Алена, блин!». — У нас ничего не было. Сейчас он женат. Был один чувак-ресторатор, с которым мы пересеклись как-то. Если у него на тот момент была жена, то хочу сказать ей, что у нас с ним ничего не было. Я не знала, женат он ли нет. Со мной все просто: если я выясняю, что человек несвободен, то посылаю его. Зачем встречаться с женатым, если у меня есть красивый неженатый?!»

Сегодня у Кати есть отношения, правда, пока она не хочет представлять избранника широкой публике. «У меня двое детей. Это не их отец. Он не олигарх, не поэт, слава Богу. Просто хороший человек», — заключила она.

Фото: Legion-Media, Instagram