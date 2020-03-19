Кэти Перри доказала в суде, что ее напрасно обвиняли в плагиате

. Кэти Перри выиграла в суде апелляцию по делу об обвинениях в плагиате в песне Dark Horse, которые ей ранее предъявляли, сообщает NME.

Ранее, в июле 2019 года, суд постановил, что сингл певицы 2003 года копировал фрагмент композиции Joyful Noise рэпера Flame.

Кэти Перри и ее команду (продюсеров Dr.Luke, Circuit, Макс Мартин, приглашенного исполнителя Juicy J и автора песен Сару Хадсон), а также Capitol Records, Warner Bros. Music Corporation, Kobalt Publishing и Kasz Money Inc обязали выплатить Flame и его соавторам 2,8 миллиона долларов.

Лос-Анджелеса отменила предыдущее постановление по этому делу и признала, что команда Flame не смогла достаточно убедительно показать, что два пассажа из песни Перри были настолько похожи на его трек, чтобы можно было делать выводы о нарушении авторских прав.

Ранее Flame (настоящее имя Маркус Грей) утверждал, что Перри заимствовала из его песни восемь нот.

Судья, вынося решение, вспомнила о недавнем случае с Led Zeppelin. Музыкант умел доказать безосновательность обвинений в том, что он взял мелодию для ставшего классикой хита "Лестница в небо" из песни группы Spirit.