Кличко ответил, возобновят ли работу метро в Киеве на время карантина

Киевский городской голова Виталий Кличко категорически отверг возможность возобновления работы столичного метрополитена, о чем ранее в среду заявлял секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Об этом мэр сказал в комментарии Украинскому радио.

«Люди, которые об этом заявляют, не являются специалистами в транспортной отрасли, это может быть персональное мнение людей, а ни в коем случае мудрое взвешенное решение», — отметил Кличко.

По его словам, киевские власти понимают «очень большие сложности», с которыми сегодня столкнулись киевляне из-за ограничений передвижения по городу. Но также в мэрии осознают факт, что дискуссии ведут «люди, которые являются здоровыми», и которые должны обязательно оставаться здоровыми, а для этого как раз и нужно заблокировать распространение вируса.

Отвечая на вопрос о том, как же все-таки добираться на работу людям из пригородов, мэр сказал, что уже дал такое задание руководителям коммунальных предприятий, ответственных за жизнедеятельность города.

«Мы разработали маршруты подвоза людей к местам работы и возвращения их домой. Это касается и больниц, и пожарных, жилищно-коммунальных служб, „Водоканала“, „Киевэнерго“ и других», — заверил Кличко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с закрытием метро в Киеве, а также отменой движение пригородных поездов и электричек, большинство столичных больниц могут остаться без медперсонала, так как многие врачи и медсестры ездят на работу из небольших городков и районов. В связи с тем, что вопрос поездок встал очень остро, часть медиков решили писать заявления на увольнение.