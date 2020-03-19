Показать меню
Актуально
Российские ритейлеры отметили затухание ажиотажного спроса Российские ритейлеры отметили затухание ажиотажного спроса на товары Канада запрашивает у России информацию по латышскому Канада запрашивает у России информацию по латышскому легиону «Ваффен СС» Дефицит гречки и туалетной бумаги и удаленка: самые смешные Дефицит гречки и туалетной бумаги и удаленка: самые смешные мемы о коронавирусе В Первоуральске ответчик, избивавший свою жену, зарезал В Первоуральске ответчик, избивавший свою жену, зарезал ее у здания суда Звезда «Дома-2» заразилась коронавирусом Звезда «Дома-2» заразилась коронавирусом Попытки нарушить стабильность в Крыму обречены, заявила Попытки нарушить стабильность в Крыму обречены, заявила Захарова Опрос показал, как крымчане оценивают присоединение к России Опрос показал, как крымчане оценивают присоединение к России США отреагировали на возможность расследования о ветеранах США отреагировали на возможность расследования о ветеранах Латышского легиона СС Как начать свой бизнес на примере боулинга Как начать свой бизнес на примере боулинга ЦИК планирует рассмотреть в среду передачу мандата депутата ЦИК планирует рассмотреть в среду передачу мандата депутата Баталиной «Евровидение» переносят на следующий год «Евровидение» переносят на следующий год Стало известно, как Меган Маркл борется с коронавирусом в Стало известно, как Меган Маркл борется с коронавирусом в Канаде: "Все ее помощники носят латексные перчатки" Сумма выявленных Счетной палатой нарушений выросла на 14% Сумма выявленных Счетной палатой нарушений выросла на 14% Совбез ООН отложил заседания из-за коронавируса Совбез ООН отложил заседания из-за коронавируса
Новости » Украина » Кличко ответил, возобновят ли работу метро в Киеве на время карантина

Кличко ответил, возобновят ли работу метро в Киеве на время карантина

Кличко ответил, возобновят ли работу метро в Киеве на время карантина

Киевский городской голова Виталий Кличко категорически отверг возможность возобновления работы столичного метрополитена, о чем ранее в среду заявлял секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Об этом мэр сказал в комментарии Украинскому радио.

«Люди, которые об этом заявляют, не являются специалистами в транспортной отрасли, это может быть персональное мнение людей, а ни в коем случае мудрое взвешенное решение», — отметил Кличко.

По его словам, киевские власти понимают «очень большие сложности», с которыми сегодня столкнулись киевляне из-за ограничений передвижения по городу. Но также в мэрии осознают факт, что дискуссии ведут «люди, которые являются здоровыми», и которые должны обязательно оставаться здоровыми, а для этого как раз и нужно заблокировать распространение вируса.

Отвечая на вопрос о том, как же все-таки добираться на работу людям из пригородов, мэр сказал, что уже дал такое задание руководителям коммунальных предприятий, ответственных за жизнедеятельность города.

«Мы разработали маршруты подвоза людей к местам работы и возвращения их домой. Это касается и больниц, и пожарных, жилищно-коммунальных служб, „Водоканала“, „Киевэнерго“ и других», — заверил Кличко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с закрытием метро в Киеве, а также отменой движение пригородных поездов и электричек, большинство столичных больниц могут остаться без медперсонала, так как многие врачи и медсестры ездят на работу из небольших городков и районов. В связи с тем, что вопрос поездок встал очень остро, часть медиков решили писать заявления на увольнение.


Материалы по теме:

Кличко одобрил переименование Московского проспекта в проспект Бандеры
Кличко выдал очередной перл: киевляне просыпались без разрешения
Кличко прокомментировал подорожание проезда в Киеве
Кличко заявил, что новые памятники будут «угрожать» Киеву
Добавлено: 19 мар 2020 в 01:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Российские ритейлеры отметили затухание ажиотажного спроса на товары

Российские ритейлеры отметили затухание ажиотажного спроса на товары

18 мар 12:35Экономика
Российские ритейлеры с вечера вторника отмечают снижение ажиотажного спроса граждан, который возник на фоне коронавируса, заявил председатель президиума Ассоциации компаний далее..
Канада запрашивает у России информацию по латышскому легиону «Ваффен СС»

Канада запрашивает у России информацию по латышскому легиону «Ваффен СС»

18 мар 12:28Политика
Министерство юстиции Канады попросило передать ему информацию о возможном проживании в этой стране бывших участников латышского легиона «Ваффен СС», предположительно причастных к далее..
Дефицит гречки и туалетной бумаги и удаленка: самые смешные мемы о коронавирусе

Дефицит гречки и туалетной бумаги и удаленка: самые смешные мемы о коронавирусе

18 мар 12:21Шоу-бизнес
Даже в самые тяжелые времена юмор всегда помогал немного абстрагироваться от насущных проблем и взглянуть на них под другим углом. Вот и в разгар эпидемии коронавируса люди по далее..
В Первоуральске ответчик, избивавший свою жену, зарезал ее у здания суда

В Первоуральске ответчик, избивавший свою жену, зарезал ее у здания суда

18 мар 12:42Россия
В Первоуральске местный житель Вячеслав Попов, который проходил ответчиком по административному делу о побоях жены, набросился на нее с ножом. Женщина скончалась. Ранения получили далее..
Звезда «Дома-2» заразилась коронавирусом

Звезда «Дома-2» заразилась коронавирусом

18 мар 13:14Главные новости
Анастасия КиушкинаФото: страница Анастасии Киушкиной «ВКонтакте»Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась китайским коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash. Бывшая далее..
Попытки нарушить стабильность в Крыму обречены, заявила Захарова

Попытки нарушить стабильность в Крыму обречены, заявила Захарова

18 мар 12:49Политика
Любые попытки нарушить общественно-политическую стабильность в Крыму заведомо обречены на провал, заявила представитель российского МИД РФ Мария Захарова в своем заявлении о далее..



Лента новостей
Путин проведет встречи с главами Крыма и Севастополя

Новый суд Джонни Деппа против Эмбер Херд: отрезанный палец, удушение и другие подробности

В Черногории сообщили о начале эвакуации россиян из страны

Президент России: информация о коронавирусе от органов власти объективна, так будет и впредь

С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату

Россиян предупредили об ответственности за распространение фейков о коронавирусе

ФАС прокомментировала удивление Путина росту цен на бензин

В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом

Мишустин назначил Олега Качанова заместителем главы Минкомсвязи

Пушилин «закрыл» ОРДО. У проживающих в оккупации паника (фото)

Участники Евровидения отреагировали в Сети на отмену конкурса

Курс евро превысил 90 рублей

Полиция будет мониторить публичные закупки и цены на рынке медицинской продукции

Милош Бикович: «Заниматься сексом ради удовольствия – это слабость»

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Эрнст назвал победителя отмененного «Евровидения»

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци отменили свадебный прием в Букингемском дворце из-за

Эксперт: Мы наблюдаем цены 90-х…

Путин пообещал поддержать проведение «Тавриды»

Путин о всероссийском голосовании: на первом плане остаются жизнь и здоровье граждан

"Игра с нулевой суммой". Лавров описал отношение НАТО к России

Назло рекордам. Доллар "пробил" отметку выше 82 рублей на Forex

Последние новости
"Постыдно". Эксперты об обвинении Евросоюза в адрес РФ по коронавирусу "Постыдно". Эксперты об обвинении Евросоюза в адрес РФ по коронавирусу В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки Путин: власти России будут поддерживать проведение форума "Таврида" Путин: власти России будут поддерживать проведение форума "Таврида" Звезду сериала «Кадетство» задержали за избиение врача Звезду сериала «Кадетство» задержали за избиение врача Звезда «Игры престолов» Шон Бин напился и устроил дебош в самолете Звезда «Игры престолов» Шон Бин напился и устроил дебош в самолете Лунный день сегодня 19 марта 2020 года Лунный день сегодня 19 марта 2020 года Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис Кличко ответил, возобновят ли работу метро в Киеве на время карантина Кличко ответил, возобновят ли работу метро в Киеве на время карантина Трамп поблагодарил врачей и медсестер за борьбу с коронавирусом Трамп поблагодарил врачей и медсестер за борьбу с коронавирусом Еврокомиссия покаялась: Мы недооценили коронавирус Еврокомиссия покаялась: Мы недооценили коронавирус Военные инженеры приступили к подрывным работам на реках Южного Урала Военные инженеры приступили к подрывным работам на реках Южного Урала
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"