Князь Монако Альбер II болен коронавирусом

Западные СМИ сообщили, что 62-летний князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. О том, кто именно передал князю Монако опасную инфекцию, пока не сообщается. Известно лишь, что Альбер II находится под наблюдением врачей и его состояние здоровья не вызывает опасений.

Его Светлейшее Высочество Князь Монако Альберт II, сдал анализ на COVID-19 в начале недели, и он оказался положительным. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности,

— сказано в официальном обращении княжеского дворца.





Князь Альбер II

Князь Альбер II находится на самоизоляции и продолжает работать из кабинета своих апартаментов. В обращении дворца отметили, что князь постоянно на связи с членами своего кабинета, правительства и с близкими соратниками.

В коммюнике князя Альбера II также приведены его советы всему населению Монако: князь просит граждан огранить свои передвижения и по возможности сократить до минимума социальные контакты.





Князь Альбер II с супругой Шарлен

В официальном обращении не уточняется, контактирует ли сейчас князь Альбер II с супругой Шарлен и двумя маленькими детьми, Оноре и Габриэллой. Вероятнее всего, князь сократил общение с семьей, чтобы не заразить их опасной инфекцией.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку китайского коронавируса пандемией. На настоящий момент в мире вирусом COVID-19 заражены более 200 тысяч человек примерно в 160 странах. Из-за коронавируса скончалось уже более 8 тысяч человек.





Князь Альбер II