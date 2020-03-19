Комоедица: славянский праздник 20 марта 2020 года

Наши предки отмечали Комоедицу ежегодно и считали этот праздник одним из самых важных. С ним связано множество традиций и обычаев, соблюдение которых поможет изменить жизнь к лучшему.

Самые главные славянские праздники связаны с астрономическими событиями ( днями равноденствия и солнцестояния) и не имеют конкретной даты. К этим важным событиям относится день весеннего равноденствия, который в славянской культуре назывался Комоедица. Игры, хороводы, веселые соревнования и традиционные ритуалы — главные атрибуты праздника. Эксперты сайта dailyhoro.ru расскажут о празднике более подробно.

Славянский праздник Комоедица

В день весеннего равноденствия наши предки праздновали один из самых ярких дней года — Комоедицу, встречая приход весны и тепла. Многие путают данный праздник с широко известной народу Масленицей, но это совершенно разные праздники, хоть и имеющие много общего. Масленица имеет плавающую дату, которая зависит от православных праздников. Комоедица же всегда празднуется в день весеннего равноденствия. Шумные гулянья у славян обычно растягивались на несколько недель.

Традиции Масленицы дублируют древние обряды Комоедицы. На протяжение долгого времени церковь с осуждением относилась к народным гуляньям, но все же пришлось пойти на уступки и оставить традиции, привычные народу, приурочив Масленицу к церковному календарю и подарив празднику православное содержание. Однако все ныне известные масленичные традиции являют собой переосмысленные славянские обряды Комоедицы, а не церковные правила.

Празднование Комоедицы в 2020 году

Весенние равноденствие — особенное событие. Именно в это время Солнце возвращает себе силу, день становится равен ночи. Наши предки верили, что вместе с солнышком «поворачивается» и природа. В 2020 году Комоедица придется на 20 марта. Этот день станет временем силы и победы весны над зимой.

Основные обряды у славян были связаны с восхвалением богов: Ярилы (бога Солнца) и Лели (покровительницы весны и тепла). Для наших предков это было волшебное и очень могущественное время, когда каждый испытывал радость от прихода долгожданного тепла и возвращения к жизни.

Традиции празднования повторяют традиции Масленицы: было принято водить хороводы, устраивать яркие проводы зимы. Обязательным угощением считались блины и обрядовые печения-жаворонки, которые привлекали перелетных птиц и жаркое солнце. Помимо танцев и соревнований устраивались различные представления, а также проводились ритуалы, направленные на улучшение жизни и избавление от проблем.