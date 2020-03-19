Коронавирус: Россия ввела режим повышенной готовности

Стало известно, что во всех регионах России объявлен режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Ранее речь шла о 80 регионах страны. На данный момент все 85 регионов находятся в этом режиме.

Сообщается, что власти всех субъектов подписали особые распоряжения, согласно которым школьники и студенты переходят на дистанционное обучение. Кроме этого происходит отмена или перенос на неопределенное время массовых мероприятий, пишет ТАСС.

Уточняется, что по запланированным событиям, которые нет возможности отменить, будет уменьшаться количество людей. Число, присутствующих будет установлено органами власти конкретного субъекта.