Коронавирусом в мире заразились почти 220 тысяч человек, более 85 тысяч - выздоровели

По состоянию на утро 19 марта, в мире официально зарегистрировано 219 351 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 8970 смертей и 85 749 случаев, когда пациенты успешно выздоровели после заражения.Об этом сообщает Worldometers.Как отмечается, большинство случаев зафиксировали в материковом Китае — 80 928. Однако по состоянию на четверг в провинции Хубэй и городе Ухань, где началась эпидемия коронавирусной инфекции, за день не обнаружили ни одного случая заражения. Также в КНР впервые не зафиксировано ни одного внутреннего случае инфицирования: 34 новые заражения связаны с людьми, которые прибыли из-за границы.В то же время новым эпицентром заражения стала Европа. Там сообщают о большем количестве новых случаев, чем в Китае.В Италии количество инфицированных возросло до 35 713. Там 2 978 пациентов скончались и 4 025 — выздоровели.Также известно о 17 361 инфицированных в Иране, 14 769 — в Испании, 12 327 — в Германии и 9 464 — в США.В Украине сейчас официально зафиксировано 16 случаев заражения Covid-19: в Черновицкой (10), Житомирской (1), Киевской (2), Донецкой (1) областях и в Киеве (2). Два из этих 16 летальные — умерли в 71-летняя женщина в Житомирской области и 33-летняя в Черновицкой. Кроме того, 18 марта стало известно, что среди инфицированных — народный депутат Сергей Шахов.