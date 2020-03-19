Космические силы США (United States Space Force, USSF) получили свою первую ударную систему. Это не лазер и не ракета, а «глушилка» спутников — оборудование, затрудняющее связь противника с его орбитальной группировкой.

Комплекс, известный как Counter Communications System Block 10.2 («Система противодействия коммуникации Block 10.2»), доставлен на авиабазу Peterson в Колорадо, где базируется 4-я эскадрилья USSF. Технические характеристики системы засекречены, известно лишь его предназначение — блокировка передачи данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле.

Самым простым решением было бы сбить вражеские спутники связи в случае военного конфликта. Но проблема заключается в том, что космические аппараты военного профиля находятся на высоких орбитах, чтобы охватить большую поверхность Земли, отмечает портал «Русское оружие». Геостационарные спутники размещены на высоте 36 километров и более. Вместо того, чтобы тратить время и средства на разработку оружия против спутников, гораздо проще заглушить их сигнал.

Block 10.2 блокирует популярные диапазоны радиосвязи, лишая противника возможности получать предупреждения о ракетных ударах и проводить видеоконференции.

Подобное оборудование есть и у Российской армии. Мобильная система радиоэлектронного подавления «Тирада-2С» предназначена для блокировки спутниковой связи. О ней тоже известно немного: комплекс состоит из двух грузовиков КамАЗ, набитых электроникой. Он определяет параметры каналов спутниковой связи в зоне своей работы и ставит на них помехи.

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» был подписан контракт на поставку «Тирады» в Вооружённые силы России, год спустя первые комплексы поступили в войска Центрального военного округа. В рамках госпрограммы вооружений на 2018−2027 гг. будет завершено создание ударного противоспутникового комплекса «Рудольф».

Разработку собственного оружия против спутников ведёт и Китай.

Напомним, распоряжение о создании Космических сил в составе ВС США президент Дональд Трамп отдал в июне 2018 года. В подчинении американского космического командования будут 87 частей и подразделений, силы и средства, отвечающие за оповещение о ракетных угрозах, работу спутников, управление космическими полетами и поддержку операций в космосе. В своей речи 20 декабря 2019 года, во время которой Трамп официально объявил о создании USSF, хозяин Белого дома заявил, что противники США с помощью новых технологий угрожают американским спутникам, поэтому появилась необходимость создать космические войска. Создание этой военной структуры Трамп назвал тогда «новой главой в выдающейся истории» Вооружённых сил Соединённых Штатов.