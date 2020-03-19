Кто получит 75 тысяч рублей в честь юбилея Победы

Тема: Какие законы вступают в силу

Выплаты по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут произведены автоматически, то есть ветеранам не нужно будет подавать заявления на их получение. Пенсионный фонд и силовые ведомства сами истребуют в нужных структурах нужные данные. В то же время, если таких данных нигде не окажется, ветеран может подать документы и заявление — и получить юбилейную выплату в полном объёме. Это следует из правил предоставления выплат ветеранам, которые вступают в силу 19 марта.

Согласно постановлению Правительства, по 75 тысяч рублей в преддверии 9 мая получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны: фронтовики, разведчики и контрразведчики, партизаны и члены подполья. В таком же размере выплаты положены защитникам Ленинграда и блокадникам, военным корреспондентам и фотографам, строителям оборонительных сооружений и военных объектов в пределах тыловых границ фронтов и прифронтовых дорог, работникам на объектах ПВО и военных тыловых предприятий. В этом же списке — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, а также войн с Финляндией и Японией, вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей выплатят в честь юбилея Победы по 50 тысяч рублей.

Юбилейные выплаты положены ветеранам-гражданам РФ, которые постоянно проживают в России, Латвии, Литве и Эстонии.

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