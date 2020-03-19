Лунный день сегодня 19 марта 2020 года

В четверг, 19 марта, Луна пройдет через созвездие Водолея. Как это отразится на нас и какой будет энергетика этих лунных суток, расскажут астрологи.

День обернется удачным и продуктивным для многих из нас. Весна набирает обороты, и это время обновления энергетики и наших жизней. Все трудности и проблемы постепенно уходят в прошлое, даже если мы не прикладываем к этому особых усилий. Даже настроение незаметно улучшится само собой. По словам астрологов, это будет отличный день для тех, кто в последнее время упорно искал решение «подвисшей» проблемы: мысли прояснятся, а ситуация станет более ясной.

Фаза Луны: 14-15 лунные сутки. Убывающая Луна в Водолее удерживает фокус на свободе, а не на обязанностях. День окажется очень информативным и насыщенным. Стоит ожидать новых новостей, предложений, прояснений.

Магнитные бури: солнечная активность в пределах нормы, так что можно без опаски заниматься намеченными делами.

Благоприятные дела 19 марта:

смелые проекты на работе;новые начинания, предложение идей;мозговой штурм — для тех, кто в трудной ситуации;составление списка дел, которые следует успеть сделать за весну;юридические и судебные разбирательства.

Опасности и риски 19 марта:

Домашние дела при Луне в Водолее

продолжительный самоанализ;трата сил и времени впустую;вовлеченность в беспорядки и конфликты;встречи делового характера.

Пока Луна находится в Знаке Водолея, астрологи советуют отдохнуть от домашних дел и не лишать себя возможности приятно провести время с близкими. Однако важно обратить внимание на вещи, которые вас окружают. Они не только составляют быт, но и формируют энергетическое поле вокруг. Так что если что-то требует срочного ремонта или чистки, об этом стоит позаботиться в первую очередь.

Работа и деньги в четверг

Сегодня тот самый день, когда можно покорить деловую высоту. Без инициативы достичь успеха будет сложно, и придется сделать первый смелый шаг, чтобы удача ответила взаимностью. Астрологи советуют проявить максимальное трудолюбие, предложить идеи руководству и показать, насколько вы дорожите своим местом в коллективе. Это будет обязательно замечено и отмечено.

Финансовая ситуация будет несколько напряженной из-за необходимости выплачивать по кредитам или другим обязательствам. Стоит быть максимально экономными и не покупать дорогих вещей.

Внешний вид по лунному календарю

Водолей — творческий и гибкий Знак, а потому сегодня можно смело пробовать что-то новое. Играйте на контрастах, создавайте новые варианты, пробуйте новые стили или делайте ставку на яркие, броские, затейливые вещи. Наряд, полный интересных решений и деталей, не оставит вас без внимания и обожания окружающих.

Любовь и отношения сегодня

В любовных делах придется принимать непростые, но серьезные и ответственные решения. Тем, кто находится в поисках любви, лунный Водолей обещает приятные романтические перемены. Возможны интересные встречи и знакомства, любопытные события и поездки, а также много внимания от противоположного пола. Самое важное — не посвящать в обстоятельства частной жизни посторонних, иначе можно спугнуть свое счастье.

Настроение и здоровье в эти лунные сутки

Энергии сегодня будет много, но она может расходоваться бесконтрольно, в связи с чем возможны нервные срывы и ослабления биополя. В этот день очень важно разумно чередовать работу и отдых. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не экономить на сне: организм должен полностью восстанавливаться. Различные духовные практики и активные физические упражнения помогут снять стресс и психологическое напряжение. Наиболее эффективный способ поддерживать хорошее настроение в течение дня — практика по эмоциональной коррекции, а также цветотерапия.